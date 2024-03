Netflix-Chef packt über Meghan und Harry aus – „Umstritten“

Meghan Markle und Prinz Harry haben in Sachen Skandale in den letzten Jahren kaum etwas unversucht gelassen. Unter anderem gaben sie Talk-Legende Oprah Winfrey ein Interview, in dem sie kein gutes Haar an den britischen Royals ließen. Doch auch ihre Netflix-Doku schlug hohe Wellen.

Wird ihr Vertrag mit Netflix verlängert oder nicht? Seit einigen Monaten halten sich die Gerüchte, dass das Paar und der Streaming-Riese getrennte Wege gehen könnten. Angeblich soll der auslaufende Vertrag nicht verlängert werden. Jetzt hat sich Netflix-Co-Chef Ted Sarandos dazu geäußert.

Netflix-Doku von Meghan und Harry ist eine große Nummer

„Die Dokumentation, die wir über die beiden gemacht haben, ist immer noch eine der meistgesehenen Dokumentationen aller Zeiten auf Netflix und riesig, besonders in Großbritannien, wo die Leute einfach alles über sie verschlingen. Sie sind umstritten, aber das ist normalerweise eine gute Sache“, sagte Sarandos gegenüber „Forbes“.

Harry und seine Meghan seien „großartig darin, Aufmerksamkeit zu bekommen“. Außerdem bezeichnete der Netflix-Co-Chef die beiden als „sehr starke Geschichtenerzähler“. Man könne sie lieben oder hassen, „aber man schaut zu“.

Zahlreiche Royals-Fans hoffen trotz Megxit auf eine Rückkehr der beiden

