Kate Middleton: Experte macht erstaunliche Beobachtung – diese Geste spricht Bände

Aktuell erholt sich Kate Middleton von ihrer Krankheit. Die 42-Jährige hat eine Bauch-OP hinter sich. Bei ihrer Genesung immer an ihrer Seite: Mann Prinz William. Und wie liebevoll die Beziehung zwischen den beiden wirklich ist, erklärte jetzt ein Experte.

Kate Middleton und Prinz William strampeln ausgelassen auf einem Spinning-Fahrrad, liefern sich einen kleinen Wettbewerb und haben sichtlich Spaß. Es sind Bilder, die aus vergangenen Zeiten stammen. Ein Körpersprachen-Experte hat sie analysiert – und eine erstaunliche Beobachtung gemacht.

Kate Middleton stellt Sportlichkeit unter Beweis

Beim Spinning, eine Art Radtour auf einem stationären Gerät, lieferten sich Kate und William bei einem öffentlichen Auftritt ein kleines Rennen, als sie das Aberavon Fitness and Leisure Centre in Südwales besuchten. Die Herzogin trug dabei sogar High Heels, wie das englischsprachige Medium „The Express“ berichtet.

Ein Experte für Körpersprache sagte, es sei klar, dass sowohl Kate als auch William während des Rennens ihr Bestes gegeben hätten. Doch das Verhalten der beiden unmittelbar nach dem Rennen und dem Sieg von Kate, sprach Bände.

DIESE Geste spricht Bände

„In Bezug auf ihre Beziehung verdeutlicht dieser Spin-Bike-Wettbewerb auch etwas äußerst Wichtiges. Wenn ein Paar so in der Öffentlichkeit im Ernst konkurrieren kann und Kate mit den Händen in den Hüften sitzen oder eine tröstende Hand auf den Arm ihres Mannes legen kann, dann sehen wir zwei sehr gesunde und solide Egos in einer sehr ausgeglichenen, liebevollen Beziehung“, ist sich der Experte sicher.

Kate habe keine Skrupel, ihren Mann in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. William wiederum scheine glücklich zu sein, den Sieg seiner Frau zu feiern. „Für einen Mann aus Windsor ist das bahnbrechend.“

Prinz William stolz auf Kate Middleton

„Dass Kate ihren Mann in einem Spin-Race besiegt und diesen Sieg feiert, während William lacht, während er seine Niederlage eingesteht, und eher stolz auf seine Frau als eifersüchtig auf sie aussieht, ist ein starkes Statement für die Stärke ihrer Beziehung“, wird der Experte von „The Express“ zitiert. Solch eine gesunde Partnerschaft wünscht sich wohl jeder…

