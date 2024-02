Meghan Markle: Nach Traumhochzeit! „Suits“-Star packt über Geruchsdrama aus

Was als zauberhafte Hochzeit in die Geschichte eingehen sollte, wurde für einige Gäste zum regelrechten Horrortrip. Als sich Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai 2018 in der St. George’s Chapel das Ja-Wort gaben, ahnte niemand, dass die Traumkulisse auf Schloss Windsor für manche zur stinkenden Folterkammer werden würde…

Meghan Markle: Er klagt über ihre Traumhochzeit

Fast sechs Jahre später enthüllt Rick Hoffman, Meghans charmanter „Suits“-Co-Star, das stinkende Geheimnis der royalen Hochzeit. Der Schauspieler offenbart nun im „Chicks in the Office“-Podcast die Wahrheit hinter seinem Unmut: Ein penetranter Geruch, der sich kurz nach seinem Platznehmen in der Kirche auszubreiten begann und ihm den Atem raubte.

+++ Meghan Markle : DIESER Superstar erteilt ihr einen Korb – „Verzweifelt“ +++

Zuerst dachte er, jemand in seiner Nähe hätte Mundgeruch, aber dann wurde ihm klar, dass der Gestank nicht von einer Person kam. „Ich fing an, ein wenig nervös zu werden, weil es mich störte, und ich bin sehr empfindlich, wenn es darum geht“, gesteht er. Der Duft, der sich wie ein schlechter Schatten über die Zeremonie legte, verursachte bei Hoffman eine anderthalbstündige Qual.

Meghan Markle: Duftdesaster statt Duftrosen

Doch Rick Hoffman war nicht der einzige mit sensibler Nase. Berichten zufolge war die Geruchsbelästigung bereits vor der Hochzeit bekannt, weshalb Duftzerstäuber zum Einsatz kamen – vergeblich, wie es scheint. Und wer lacht zuletzt? Meghan selbst, die ihren ehemaligen Kollegen für seine feinfühlige Natur und seine Aversion gegen „die Hygiene anderer Leute“ zu necken pflegte.

„Sie hat immer gewusst, dass ich so empfindlich bin, und immer darüber gelacht. Es war so ironisch“, erinnert sich der Schauspieler.