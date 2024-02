Meghan Markle : DIESER Superstar erteilt ihr einen Korb – „Verzweifelt“

Ein Hauch von „Verzweiflung“ liegt in der Luft – und er weht direkt aus dem Herzen von Meghan Markle! Die ehemalige Schauspielerin und jetzige Royal scheint auf einer Mission zu sein, und ihr Ziel ist kein geringeres als eine Freundschaft mit Pop-Superstar Taylor Swift.

Dabei gestaltet sich das Unterfangen schwieriger als gedacht. Eine Royal-Expertin erklärt nun mehr…

Meghan Markle möchte gerne dazugehören

Es war ein Konzertbesuch, der mehr als nur eine Liebhaberei für gute Musik verriet. Als die Herzogin von Sussex bei einem Taylor Swift Gig in Los Angeles gesehen wurde, klickten die Kameras und die Klatschpresse stand Kopf. Doch warum dieser Aufwand? Royal-Expertin Kinsex Schofield lüftete bei GBN America das Geheimnis: Meghan will nicht nur im Publikum sitzen, sie will Teil der A-Lister-Clique sein, und wer wäre da eine bessere Verbündete als Taylor Swift?

+++ Meghan Markle: Geheime Botschaft an Kate Middleton – dieser Auftritt spricht Bände +++

Schofield erklärt weiter, Meghan strebe eine Metamorphose an, ähnlich jener von Taylor Swift: Vom umstrittenen Star zur gefeierten Heldin, und eine Freundschaft mit der „Shake It Off“-Sängerin könnte dabei der Schlüssel sein. Taylor ist ein Meisterwerk der Selbstvermarktung gelungen – eine Kunst, die Meghan sich offenbar zu eigen machen möchte.

Meghan Markle erntet einen Korb

Aber der Weg in Taylors engsten Kreis ist steinig. Meghan, die einmal die Bildschirme in „Suits“ erhellte, versuchte es mit der persönlichen Note: ein handschriftlicher Brief, eine Einladung – für ihren Podcast „Archetypes“. Doch die Reaktion war ernüchternd: Eine höfliche, aber bestimmte Absage von Taylors Vertretern. Doch so leicht gibt sich eine Herzogin nicht geschlagen.

Die Royal-Expertin bezeichnet Meghans Annäherungsversuche an Taylor als „verzweifelt“.