Prinz Harry: Neue TV-Show – Expertin enthüllt Details

Es war DAS royale Ereignis, welches bis heute Wellen schlägt: der Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem britischen Königshaus. Weitere Schlagzeilen folgten, als das Ehepaar mit einer Dokumentation an die Öffentlichkeit ging. Nun sollen sie im Mittelpunkt einer deutschen TV-Show stehen – und das für einen nicht unbekannten Sender. Eine Expertin weiß, dass die Produktion es in sich haben wird.

Prinz Harry: Deutsche Produktion hat es auf Royal abgesehen

Prinz Harry und Meghan Markle haben nach ihrem royalen Austritt verschiedene Einnahmequellen angestrebt, um ihr Leben abseits des britischen Königshauses zu finanzieren. Vor allem TV-Shows schienen sie magisch anzuziehen. Nach dem Enthüllungsinterview des Paares mit Oprah Winfrey stiegen sie beim Streamingdienst Netflix mit einer Dokumentation über ihr Leben ein. Demnächst sind außerdem zwei weitere Drehs geplant. Zum einen wird dabei Harrys Leidenschaft zum Polo beleuchtet. Zum anderen erhalten Zuschauer einen Einblick in Meghans neue Lifestyle-Marke „American Riviera Orchard.“

Nun ist auch der öffentlich-rechtliche Sender ZDF an einer Dokumentation mit den Royals interessiert. Königliche Expertin und Journalistin Ulrike Grunewald, die die Produktion leiten wird, weiß bereits mehr. Demnach sollen in der Sendung „neue Geheimnisse“ gelüftet werden, wie dem „Mirror“ mitgeteilt wurde.

Doch Prinz Harry und Meghan werden nicht etwa selbst Protagonisten ihrer neuen Royal-Doku. Wie das britische Medium berichtete, werden in der TV-Show eine Reihe von Experten und Journalisten befragt, die dem Ehepaar nahestehen oder einst Nachbarn waren.

Dem britischen „Mirror“ zufolge soll Ulrike Grunewald mit einem fünfköpfigen Team nach Kalifornien gereist sein, um in Montecito zu recherchieren. Dabei wollte sie Einblicke in das Viertel bekommen, in dem Prinz Harry mit Meghan und ihren beiden Kindern wohnt. Die Journalistin arbeitete bereits in der Vergangenheit mit dem ZDF bei Royal-Sendungen zusammen. „Die Produktion wird zu gegebener Zeit im Rahmen einer Primetime-Dokumentation auf ZDF Royal ausgestrahlt“, ließ ein Interviewpartner Grunewalds verlauten.