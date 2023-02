RTL: Das bekamen „Take Me Out“- Zuschauer nicht im TV zu sehen – „Too much“

Bei „Take Me Out“ auf RTL geht es oft heiß her. Bei der beliebten Dating-Show muss sich ein Mann dem (oft vernichtendem) Urteil von 30 Frauen stellen, die ihn in drei Runden gnadenlos rausbuzzern können. Wenn es dann zu einem Date kommt, geht es ab in die Luxus-Limousine. Die intimen Momente dort werden eigentlich auch den TV-Zuschauern nicht vorenthalten.

Doch DIESE Szenen gab es bei „Take Me Out“ auf RTL nicht zu sehen: DJ Edgar sucht in der Dating-Show seine neue Traumfrau – und die scheint er in Nena gefunden zu haben, denn sie übt den selben Job aus wie er! Na, wenn das mal kein gutes Omen ist…

RTL: Zwischen dem DJ-Paar knistert es

Und so erklärt es sich von selbst, dass auch beim anschließenden Limousinen-Date ordentlich die Funken sprühen. Gezeigt hatte RTL dies in der Show allerdings nicht, wie der Sender in einem Online-Artikel berichtet. Doch ganz vorenthalten möchte RTL die heißen Szenen zwischen dem DJ-Paar seinen Zuschauern auch wiederum nicht.

In einem Video, welches auf RTL.de zu sehen ist, sieht man Edgar und Nena in der knallpinken Limo sitzen. „Bist du aufgeregt?“, will Edgar von seiner potenziellen Herzens-Dame wissen. „Bisschen, ja“, gibt diese offen zu.

Doch trotz aller Aufregung lachen die beiden viel miteinander. „Er hat eine positive Ausstrahlung, hat gestrahlt. Das finde ich toll“, lobt Nena ihren DJ-Kollegen. Und auch der findet Nena sei ein „Blickfang“. Schließlich kommen die beiden ins Gespräch bezüglich ihres Jobs. „DJs haben halt meist einen anderen Lifestyle“, stellt Nena fest.

Und dann kommt es zu einem intimen Moment zwischen den beiden. „Ich würde dich gerne küssen“, sagt Edgar. Nena bricht in Gelächter aus. Offensichtlich ist ihr die Situation etwas unangenehm. „Ok, schauen wir mal später“.

RTL: Für Nena ist Kuss-Angebot „Too much“

Aus der Limousine draußen sagt sie: „Für mich wäre das jetzt ein bisschen too much gewesen. Ein bisschen zu früh.“ Vielleicht bekommt Edgar ja beim nächsten Date die Gelegenheit…