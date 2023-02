RTL-Turmspringen: Zoff um Frank Buschmann – „Wirklich erbärmlich“

Es ist, wie es immer ist: Am Ende hat doch immer einer was zu meckern. Und so war es auch nach dem RTL-Turmspringen, das der Sender am Freitagabend (10. Februar 2023) zur Primetime ausgestrahlt hatte. Zugegeben: Diskussionen um die Show hatte es schon im Vorfeld gegeben.

Denn so viele Verletzte gab es wohl selten vor einer RTL-Show. Reality-Star Vanessa Mariposa platzte ein Brust-Implantat, Bob-Weltmeister Kevin Kuske zog sich Schultersehnen-Risse zu und musste das Turmspringen absagen. Ebenfalls seine Zusage zurückziehen musste „Let’s Dance“-Star Rene Casselly. Dem 26-Jährigen waren beim Training gleiche beide Trommelfelle geplatzt.

Verletztenwelle beim RTL-Turmspringen

Und während der Show holte sich auch noch „Princess Charming“ Irina Schlauch eine blutige Nase. Die 32-Jährige war mit dem Gesicht voll aufs Wasser geknallt. Diskussionen gab es aber nicht nur wegen der Verletzungen, sondern auch wegen eines Spruches von Moderator Frank Buschmann.

Es ging um „Dschungelcamp“-Star Jolina Mennen. Die 30-Jährige wollte gerade zu ihrem Sprung antreten, als Frank Buschmann dann doch noch einmal indirekt ihre Geschlechtsumwandlung ansprach. Wir erinnern uns: Jolina war als Mann zur Welt gekommen, ließ sich zur Frau umoperieren.

„Ja, sie hat weniger trainieren können, durch den Dschungel-Aufenthalt, das muss man ganz deutlich sagen, aber ich hätte jetzt fast gesagt, die Eier, die die in der Hose hat… hatte, schlicht und ergreifend hatte, das ist ganz großes Kino und mach’s noch einmal, Jolina“, so der Sportmoderator.

Jolina Mennen nahm es mit Humor, lächelte tapfer, bevor sie sich dann in die Tiefe stürzte. Bei Twitter kam der Spruch weniger gut an. „Wie unangebracht war bitte der Spruch mit den Eiern, Frank Buschmann? Egal, wie er gemeint war“, schrieb beispielsweise ein RTL-Zuschauer. Eine Kritik, die Buschmann selbst nicht wirklich ernst nehmen konnte.

„Und jetzt kurz nachdenken, mal ein wenig mit Jolina beschäftigen und die Empörung wieder wegstecken. Das, was Leute wie du hier veranstalten, das ist wirklich erbärmlich“, entgegnete der Moderator auf Twitter. Und auch Jolina ließ sich nicht beeindrucken, sicherte sich einen starken dritten Platz im Einzelspringen hinter Sänger Marc Terenzi und Turn-Star Fabian Hambüchen.