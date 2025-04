Bürgergeld-Empfänger tönt: „Man wird ja nicht geboren, um zu arbeiten“

Er ist wirklich ein ganz besonderes Exemplar der Gattung Arbeitsverweigerer: Der 33-jährige Chris aus Duisburg. Seit 14 Jahren lebt der Bürgergeld-Empfänger „auf Staat sein Nacken“, wie er es so treffend bezeichnet. Einmal selbst für sein Geld arbeiten, das kommt dem Duisburger scheinbar nicht in den Sinn.

Warum auch… Chris kommt schließlich auch ohne feste Arbeit gut zurecht. „Ich könnte arbeiten gehen, aber auf Staatskosten lässt es sich besser leben“, so der Bürgergeld-Empfänger.

Bürgergeld-Empfänger hat schon fünf Kinder

Eine interessante Sichtweise, die er in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ auch gerne öffentlich breittritt. Und so wird seine Arbeitslosigkeit auch in seinem Dating-Leben zum Thema. Begleitet das TV-Team den fünffachen Vater doch auf einem Date. Als er gefragt wird, ob er Schwierigkeiten habe, wegen seiner Arbeitslosigkeit bei den Frauen gut anzukommen, reagiert er eher überrascht.

„Bis jetzt noch gar nicht. Bis jetzt hatte ich damit noch gar keine Schwierigkeiten. Arbeit ist nicht alles, sage ich mal. Man muss ja nicht unbedingt arbeiten gehen im Leben. Man wird ja nicht geboren, um zu arbeiten“, so der Arbeitslose.

„Kein Mensch ist perfekt“

Sich für seine Einstellung zu schämen, das kommt Chris nicht in den Kopf: „Ich denke an mich, ich denke nicht an andere Menschen.“ Und schließlich kommt er auch so ganz gut klar. 50 Euro hat er für sein Date mit der jungen Mutter Stefanie eingeplant. Und dabei kommen auch schnell Chris‘ Vorstrafen zu Sprache. So musste er eine Gefängnisstrafe wegen eines Überfalls auf einen Kiosk absitzen. Doch Stefanie sieht das pragmatisch.

„Kein Mensch ist perfekt, jeder macht mal Fehler. Wenn man daraus lernt, ist das das Beste“, so die alleinerziehende Mutter. Wirklich romantisch scheint das Date aber nicht zu verlaufen. Bei einem Zwischenstopp holt sich Chris zwar Bier und Zigaretten, allerdings nur für sich.

Immerhin lädt er Stefanie dann doch noch zum Essen in der Pizzeria ein. Ob aus den beiden etwas wird? Wir werden sehen. Die Folge „Armes Deutschland“ mit Chris zeigt RTL Zwei am Dienstag (29. April 2025) um 20.15 Uhr.