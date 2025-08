Tina Ruland über das „Traumschiff“: Nicht jeder gehört an Bord

Wenn das ZDF-„Traumschiff“ ablegt, schalten Millionen ein. Seit über 40 Jahren schippert das Kult-Format über deutsche Bildschirme. Mit an Bord: Stars, Sternchen und manchmal auch Menschen, bei denen man sich fragt: warum eigentlich? Zumindest, wenn es nach Tina Ruland (58) geht.

Auch die Schauspielerin und „Manta Manta“-Ikone durfte schon einmal einchecken und schwelgt noch immer in Erinnerungen. Bei der Premiere des „Nackte Kanone“-Reboots in Berlin verriet sie uns, wie besonders der Dreh für sie war.

„Traumschiff“: DARAUF könnte Tina Ruland gut verzichten

„Ich bin ein großer Fan des Traumschiffs, ganz ehrlich“, schwärmt Tina im Gespräch mit dieser Redaktion. „Ich gucke das gerne, weil es absolut abschalten ist und man sich in eine heile, schöne Welt beamen lassen kann – an Orte, wo man vielleicht nicht unbedingt hinkommt. Und für mich als Schauspielerin ist es natürlich sensationell. Es ist der schönste Job, den man haben kann. Ganz ehrlich, es ist sensationell toll.“

Und wie ist es eigentlich mit Kapitän Florian Silbereisen (43) zu arbeiten? Auch dazu hat die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin eine Meinung: „Ich habe tatsächlich mit ihm nicht wirklich viele Szenen gehabt, aber man muss sagen: Er ist jemand, der sehr, sehr höflich und sehr charmant ist – und der auch absolut, das weiß ich von Kollegen, sagt: ‚Okay, ich nehme auch Tipps an, ich will weiter lernen‘ und so weiter. Das finde ich immer gut. Florian in seinem Job finde ich super.“

Doch so sehr sie das Format auch liebt, bei einem Thema wird Tina deutlich: Influencer an Bord? Für sie eher ein No-Go. „Ob man da unbedingt Influencer sehen muss bei diesem Format? Ich finde nicht. Aber gut, das müssen die Programmgestalter wissen.“

Eine klare Ansage. Ob sie womöglich damit einigen Fans aus der Seele spricht?