Bürgergeld-Empfänger hat schon fünf Kinder: „Staat wird immer dafür aufkommen“

Es gibt Bürgergeld-Empfänger, die alles dafür tun würden, schnellstmöglich wieder in Lohn und Brot zu stehen. Und dann gibt es Menschen wie Chris aus Duisburg. Seit Jahren schon geht der Duisburger keiner geregelten Tätigkeit nach. Im Gegenteil. Chris lebt zumeist auf Staatskosten, prahlte in der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“ auch bereits mit illegalen Nebentätigkeiten. Dazu hat der 33-Jährige gleich fünf Kinder von unterschiedlichen Frauen.

Und die machen ihm nun indirekt Ärger, wie der Bürgergeld-Empfänger berichtet. „Ich habe einen Brief vom Jugendamt bekommen, ich soll irgendwie 230 Euro zahlen“, so der 33-Jährige. Er sei zur Erstattung von entstandenen außergerichtlichen Kosten verpflichtet, erklärt Chris. Damit jedoch will er sich nicht abfinden.

Bürgergeld-Empfänger hat fünf Kinder

„Das sehe ich nicht ein, von mir gibt’s kein Geld“, sagt Chris knallhart. Er scheint gar nicht zu verstehen, dass er für seine Kinder auch bezahlen muss. „Unterhalt zahle ich ja auch nicht. Das zahlt ja der Staat“, tönt Chris. Bei diesem Thema jedoch zahlt der Staat nun nicht.

++ Bürgergeld-Empfänger aus Duisburg verweigert Arbeit – „Auf Staatskosten lässt es sich besser leben“ ++

Muss Chris nun in den sauren Apfel beißen? „Auslutschen lass ich mich nicht. Das steht fest“, so der 33-Jährige. Auf die Nachfrage der Redakteurin hin, ob es denn okay sei, dass er es andersherum mache, reagiert Chris patzig: „Wieso? Ich nutze den Staat ja nicht aus. (…) Ich kriege keine Arbeit vollzeitmäßig, und dann bleibt auch kein Geld über, um Unterhalt zu zahlen. Also was soll ich denn machen? Dann würden die ja gar kein Geld kriegen.“

Nun ja, uns würden da schon ein, zwei Dinge einfallen. Selbstständig eine Arbeit suchen, eigene Bedürfnisse hintenanstellen … Doch das sieht Chris scheinbar anders: „Der Staat wird immer dafür aufkommen, auch wenn ich Vollzeit arbeiten gehe, kommt der Staat dafür auf. Ich müsste dann ja – keine Ahnung – 3.000 Euro oder so verdienen, damit ich jedem Kind Unterhalt zahlen kann, und damit ich auch leben kann und meine Wohnung zahlen kann. So einen Job werde ich doch niemals finden. Geht nicht!“

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ mit Chris am Dienstag (22. April 2025) um 20.15 Uhr.