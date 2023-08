RTL-Star liegt im Bett: Plötzlich stehen Rettungskräfte vor seiner Tür

Es ist wohl das Horrorszenario schlechthin: Man liegt nach einem anstrengenden Tag im Bett, möchte einfach nur schlafen und dann klingelt es prompt an der Tür. Ein Pizzabote oder ein Nachbar, der sich vertan hat? Weit gefehlt. Plötzlich stehen Rettungskräfte vor der Haustüre. Genau das ist jetzt RTL-Star Rafi Rachek passiert.

Auf Instagram meldet sich der ehemalige „Bachelorette“-Teilnehmer nun mit einer ungewöhnlichen Geschichte bei seinen knapp 98.000 Followern: Denn als er nachts im Bett liegt, hört er plötzlich eine Durchsage. Er soll sofort sein Zuhause verlassen und sich zu einem Sammelpunkt begeben. Doch ohne den RTL-Star Rafi Rachek.

RTL-Star Rafi Rachek pfeift auf Bombenentschärfung

In der Nacht zu Dienstag (8. August) wird in Düsseldof eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. (Hier mehr dazu >>>) Da hat der TV-Star ja mal gar kein Bock drauf. Nachdem er von den Durchsagen der Rettungskräfte aus dem Schlaf gerissen wurde, ist er einfach nur noch genervt. Denn es wird von den Einwohnern, die im Radius der Bombe wohnen, verlangt, ihre Häuser aus Sicherheitsgründen zu verlassen.

Doch da haben sie die Rechnung ohne Rafi Rachek gemacht. Denn dieser weigert sich schlicht und ergreifend, den Anordnungen Folge zu leisten. „Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich werde garantiert weiterschlafen. Das kann doch echt nicht wahr sein“, sagt der RTL-Star. Kann er sich wirklich durchsetzen?

Rafi Rachek muss resignieren

Letztendlich gibt sich der „Bachelorette“-Teilnehmer aber doch geschlagen. Denn die Rettungskräfte haben nicht locker gelassen und ihn anschließend aus seiner Wohnung geholt. „Ich bin jetzt leider draußen. Hier wurde so oft geklingelt, es ging nicht mehr anders“, so Rafi Rachek via Instagram.

Bei der Entschärfung an sich schien alles glatt gelaufen zu sein. Wie lange der RTL-Star letztendlich draußen verharren musste, hat er bis dato noch nicht mit seinen Followern geteilt. Doch eins ist klar: Für den RTL-Star war diese Nacht wohl kurz und alles andere als erholsam.