„Let’s Dance“: Star im Visier von RTL – „Probieren es jedes Jahr“

Die RTL-Show „Let’s Dance“ begeistert seit 2006 Millionen von TV-Zuschauern. Zahlreiche Promis haben sich seitdem aufs Parkett gewagt. Gar keine leichte Aufgabe für den Sender, jedes Jahr auf Neue tanzbereite Stars zu finden. Da kann die ein oder andere Anfrage auch mal ins Leere laufen.

„Let’s Dance“: Diesen Star möchte der Sender auf der Tanzfläche

In den Live-Shows zeigen die Tanzpaare bei „Let’s Dance“ in der diesjährigen Staffel erneut, was sie drauf haben. Auch 2024 versammelt sich wieder ein buntes Potpourri von Stars aus den unterschiedlichsten Brachen: Vom Influencer bis zum Schauspieler, vom Autor bis zum Choreografen. Die Bandbreite könnte nicht größer sein. Auch prominente Kandidaten aus der Comedy-Welt schafften es bereits in die RTL-Show. So tanzt sich dieses Jahr Newcomer Tony Bauer die Sohlen auf dem Parkett heiß, muss nun aber aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden.

Doch einen Comedian hat RTL bereits seit mehreren Jahren im Blick. So soll Felix Lobrecht schon mehrfach für die Tanzshow infrage gekommen sein. Dies verriet er jetzt im Interview-Format von Video-Creator und TikTok-Star Tahsim Durgun. Der sprach Lobrecht zunächst auf seine Einstellung zum Thema „Dschungelcamp“ an. Der Comedian verneinte jedoch die Teilnahme an dem Format im australischen Urwald und plaudert im Anschluss eine andere Anfrage des Senders aus.

„Aber die probieren es jedes Jahr wieder mit ‚Let’s Dance'“, verrät Lobrecht. Bisher sei es aber noch zu keinem Interesse seinerseits gekommen. Durgun wiederum zeigt sich überzeugter von der Teilnahme des Comedians: „Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Motsi Mabuse wäre ein Fan von dir“, so der Content-Creator.

Doch Lobrecht kann nicht nur Comedian. Als Spiegel-Bestseller-Autor, mit einem verfilmten eigenen Roman, einer erfolgreichen Mode-Marke und einem der führenden Podcasts Deutschlands, „Gemischtes Hack“, entpuppt sich der 35-Jährige zu einem echten Allrounder. Ob da nicht auch ein verstecktes Talent fürs Tanzen zu finden ist? Vielleicht kann RTL Felix Lobrecht nächstes Jahr doch noch für „Let’s Dance“ gewinnen.