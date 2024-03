RTL-Star Yeliz Koc posiert im Bikini – Fans flippen aus: „Wunderschöne Frau“

Heiß, heißer, Yeliz Koc! Der RTL-Star hat auf Instagram (mal wieder) seine Hüllen fallen gelassen – und den Fans gefällt, was sie sehen.

Ja, Yeliz Koc liebt es, sich freizügig in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Dabei schreckt das RTL-Gesicht noch nicht mal vor eiskalten Temperaturen zurück. Vor einigen Tagen posierte sie auf Instagram mit einem Badeanzug bekleidet im Schnee! Bei dem aktuellen Foto hingegen scheint das Wetter doch etwas besser geeignet zu sein für nackte Haut.

RTL-Star Yeliz Koc posiert sitzend auf einer Bank

Yeliz hat es sich auf einer Bank gemütlich gemacht. Dabei trägt sie einen knappen, pinkfarbenen Bikini. Eine Sonnenbrille darf als modisches Accessoire natürlich nicht fehlen. „All the right things will happen“ (deutsch: „Alle richtigen Dinge werden passieren“), schreibt sie zu dem sexy Schnappschuss.

Ob das eine Anspielung auf ihr Liebesleben ist? Immerhin hatte die „Promi Big Brother“-Siegerin in der Vergangenheit ordentlich Pech mit den Männern. Nachdem sie 2018 beim „Bachelor“ vergeblich versuchte, das Herz von Daniel Völz zu erobern, verliebte sie sich kurze Zeit später bei „Bachelor in Paradise“ in Johannes Haller. Doch leider zerbrach die Beziehung.

Viel Pech in der Liebe

Im August 2020 wurde ihre Beziehung zum Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht bekannt. Die gemeinsame Tochter kam im Oktober 2021 zur Welt. Das Paar trennte sich jedoch noch während der Schwangerschaft.

Und auch ihre Liebelei mit Jannik Kontalis war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Ihn lernte sie in der Datingshow „Make Love, Fake Love“ kennen. Zuletzt bandelte sie mit Reality-TV-Star Yasin Mohamed an. Eine Beziehung entstand daraus nicht.

Aktuell geht Yeliz offiziell als Single durchs Leben – doch an Verehren dürfte es ihr nicht mangeln, wie die Kommentare unter ihrem Bikini-Foto beweisen. „Wunderschönes Bild von dir“, „Wunderschöne Frau“ und „Liebe ihren Körper“, heißt es unter anderem. Irgendwann wird auch Yeliz ihren passenden Deckel finden…