Lena Meyer-Landrut posiert im sexy Bikini! Fans stockt der Atem – „Alter Falter“

Nachdem sie den Sieg des „Eurovision Song Contests“ im Jahr 2010 nach Hause holte, ging es für Lena Meyer-Landrut karrieretechnisch steil bergauf. Die sympathische Hannoveranerin ist mittlerweile eine feste Größe in der deutschen Musikwelt.

Das vergangene Jahr war für Lena Meyer-Landrut in vielerlei Hinsicht herausfordernd (mehr dazu hier). Um sich zu erholen und Kraft für ihre bevorstehende Tour zu sammeln, verbringt die Sängerin momentan sonnige Tage im Traumurlaub. Nun teilt der „The Voice Kids„-Star Bikinifotos, die ihren Fans den Atem rauben.

Lena Meyer-Landrut zeigt, was sie hat

Stolze 5,7 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Lena Meyer-Landrut, auf dem sie berufliche Ankündigungen, lustige Videos und private Schnappschüsse teilt. In diesen Tagen verbringt der „ESC“-Star seinen Erholungsurlaub auf den sonnigen Malediven.

Die Musikerin lässt ihre Fans an den traumhaften Aussichten der Insel teilhaben und postet eine Reihe von Urlaubsfotos. Das erste Foto zeigt die Musikerin auf einer Strandliege sitzend, Meyer-Landrut trägt lediglich einen Bikini und präsentiert ihre gebräunte Rückseite. Ein weiteres Foto zeigt ein Selfie am Meer, so freudig strahlend hat man den Prosieben-Star schon lange nicht mehr gesehen.

Auf dem nächsten Foto tobt Lena Meyer-Landrut am Traumstrand herum und scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Auch die hoteleigene Hängematte nutzt die Musikerin natürlich und posiert gekonnt. Dieser Wellnessurlaub scheint genau das zu sein, was der „ESC“-Star nach den vergangenen Monaten gebraucht hat.

Meyer-Landrut kommentiert die Ansammlung von Fotos mit den Worten: „Oh was war das für ein Urlaub“ und ergänzt ein Palmen-Emoji. Mit solch freizügigen Fotos scheinen die Fans der Influencerin nicht gerechnet zu haben, für gewöhnlich zeigt sich die Sängerin eher vollständig angezogen.

Fans können es kaum glauben

Auch die Fans von Lena Meyer-Landrut freuen sich über die Urlaubsschnappschüsse ihres Idols. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags häufen sich die begeisterten Rückmeldungen. Die Follower der Musikerin kommentieren die Ansammlung von Fotos mit den Worten:

„Du könntest kaum noch atemberaubender sein, von innen und von außen!“

„Wie hübsch muss man für so einen schönen Bikini sein!?“

„Meine Güte, Lena, wie kann man nur so hübsch sein!?“

„Da bekommt man richtig Lust auf Urlaub und Sommer.“

„Alter Falter!“

„Wow. Mehr kann man nicht sagen. So ein wunderschöner Körper bei einer wunderschönen Frau.“

Mit diesen Urlaubsfotos hat Lena Meyer-Landrut ihren Fans mit Sicherheit den Tag versüßt.

Ob Lena Meyer-Landrut in ihrem Traumurlaub ausreichend Kraft für die bevorstehende Tour sammeln konnte, bleibt zu hoffen. Ihre Auszeit scheint die Sängerin auf jeden Fall in vollen Zügen zu genießen.