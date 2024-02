Lena Meyer-Landrut hofft auf bessere Zeiten – „War ein hartes Jahr“

Mit ihrem Hit „Satellite“ gewann sie im Jahr 2010 den „Eurovision Song Contest“, seitdem ist Lena Meyer-Landrut eine feste Größe in der deutschen Musikwelt. Es folgten weitere Songs wie „Taken by a Stranger“ und erste Erfahrungen als Synchronsprecherin.

Als Coach der Gesangsshow „The Voice Kids“ verhilft Meyer-Landrut nun jungen Gesangstalenten zum Erfolg. In den vergangenen Wochen wurde es etwas ruhiger um die Sängerin, nun meldet sich der Prosieben-Star mit einem Januar-Rückblick bei ihren Fans.

Lena Meyer-Landrut: Es kann nur besser werden

Stolze 5,7 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Lena Meyer-Landrut, auf dem sie Einblicke in ihren Berufsalltag und private Schnappschüsse mit ihren Fans teilt. Der neueste Beitrag der Sängerin ist ein Rückblick des vergangenen Monats, in Form von zehn Fotos. Auf dem ersten Bild blickt die Musikerin frech in die Kamera und zeigt mit ihrer Hand ein Peace-Zeichen. Ein kurzes Video zeigt Meyer-Landrut im Tonstudio – dürfen sich die Fans des Popstars etwa auf neue Songs freuen? Auch private Einblicke, wie ein Foto von gemeinsamen Drinks mit Freunden dürfen natürlich nicht fehlen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das nächste Foto zeigt Meyer-Landrut auf dem Stuhl eines Zahnarztes. Auch die unangenehmen Dinge des Alltags behält die Musikerin ihren Fans nicht vor. Dazu zählt wohl auch ein Video, in dem die Sängerin Dampf eines Inhalators einatmet. Meyer-Landrut hatte in den vergangenen Monaten des Öfteren mit ihrer Gesundheit zu kämpfen und scheint sich nach wie vor nicht vollständig erholt zu haben. Den Instagram-Beitrag kommentiert der „The Voice Kids“-Star mit den leicht ironischen Worten: „Januar war ein hartes Jahr, aber wir haben es geschafft.“ Ihren Humor scheint die Musikerin auch in schwerer Zeiten nicht verloren zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aufbauende Worte vonseiten der Fans

Auf die Fans von Lena Meyer-Landrut scheint Verlass zu sein. In der Kommentarspalte ihres Instagram-Beitrags finden sich reihenweise aufbauende Worte an die Sängerin wieder. Ein Fan der Musikerin kommentiert die Fotos mit den Worten: „Gute Besserung. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund“ und ein weiterer Follower schreibt: „Ich wünsche Dir viel Gesundheit und Erfolg bei allem, was dieses Jahr so ansteht.“ Über die lieben Genesungswünsche freut sich Meyer-Landrut garantiert.

Mehr News:

Mit dem Beginn des Monats Februar verbessert sich hoffentlich auch Lena Meyer-Landruts gesundheitlicher Zustand immer weiter. Auf die Unterstützung ihrer Fans muss die Sängerin auch in diesem Jahr garantiert nicht verzichten.