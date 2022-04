RTL-Star Nazan Eckes moderiert „Extra“: Plötzlich denkt sie, die Kamera sei aus – „Mache sinnlose Videos“

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

So eine TV-Sendung wie RTL „Extra“ bedarf einiges an Arbeit. Nicht nur, was die Dreharbeiten der einzelnen Beiträge betrifft, sondern auch die Arbeit im TV-Studio. Schließlich moderiert RTL-Star Nazan Eckes dort die Sendung.

Jetzt allerdings ist dem Sender eine kleine Panne passiert, die dem einen oder anderen Zuschauer aufgefallen sein dürfte.

RTL-Star Nazan Eckes moderiert „Extra“: Plötzlich passiert ein Fehler

Die Sendung vom 5. April ist mittlerweile in der Mediathek RTL+ abrufbar. Es geht inhaltlich um Spartipps beim Einkaufen und um Cannabis-Kosum. So weit, so gut. Bei Minute 56 läuft „Extra“ in der RTL-Mediathek allerdings nicht mehr so, wie es für die Zuschauer sein sollte.

RTL-Star Nazan Eckes: „Ich mache sinnlose Videos“

Plötzlich werden Bilder gezeigt, doch es gibt keinen Ton. Dann friert das Bild ein. Aus dem Off hört man Moderatorin Nazan Eckes sprechen: „Ich bleib jetzt hier stehen, ich mache sinnlose Videos.“ Anschließend hört man Fußgetrippel, vermutlich Nazans Stöckelschuhe, dann Stille. Irgendwann lacht Nazan Eckes. „Wo stand ich? So ungefähr, oder?“ Diese Szenen spielen sich alle im Off ab, werden dem Zuschauer nicht gezeigt.

RTL passiert eine Panne bei „Extra“. Foto: RTL / Ruprecht Stempell

Circa vier Minuten später sieht man Nazan Eckes plötzlich wieder im TV-Studio – ganz Profi-like. „Hallo zurück zu ‚Extra‘“ – so als wäre nichts geschehen.

Was man hier mitbekam, ist wahrscheinlich ein Fehler beim Hochladen in der Mediathek gewesen. Offenbar war im TV an dieser Stelle Werbung zu sehen. Den RTL-Zuschauer dürfte es aber sicherlich mehr als verwirrt haben. Hier geht's zur Sendung in der Mediathek!

Verwirrt war vor wenigen Tagen auch RTL „Punkt 12“-Moderatorin Katja Burkard. Der 56-Jährigen unterlief ebenfalls ein Fehler. Und der wäre wirklich für jeden ärgerlich gewesen! (jhe)