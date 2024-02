RTL-Star Patrick Romer lästert über Antonia – „Ich traue es ihr nicht zu“

Antonia Hemmer, bekannt aus „Bauer sucht Frau“ und „Das Sommerhaus der Stars“ tritt in die Fußstapfen von Yeliz Koc in der Dating-Show „Make Love, Fake Love“. Doch ist der süße TV-Star wirklich die Richtige für den Job, oder steuert sie sehenden Auges ins Liebeschaos?

Warum jetzt ausgerechnet ihr Ex-Freund Patrick Romer ihr diese Aufgabe nicht zutraut…

RTL- Star zieht vom Leder

Patrick Romer legt in einem exklusiven Interview mit „Bild“ alles auf den Tisch. Die einstige Liebe, die bei „Bauer sucht Frau“ begann, hielt nur zwei Jahre. Während Patrick bereits wieder vergeben ist, ist Antonia immer noch auf der Suche nach ihrem Mr. Right – diesmal im grellen Rampenlicht von „Make Love, Fake Love“.

„Ich sehe Antonia nicht unbedingt als Nachfolgerin von Yeliz. Beide sind sehr unterschiedliche Frauen, und Antonia ist eine sehr gutgläubige Person“, so Patrick gegenüber „Bild“. Diese Worte lassen aufhorchen – ist Antonia Hemmer bereit für die Herausforderungen der Kuppel-Show?

Findet RTL-Star Antonia Hemmer die große Liebe?

Der Clou der Sendung: Nicht alle Männer, die Antonia begegnen wird, sind tatsächlich Single. Hinter den verführerischen Fassaden verbergen sich auch Kandidaten, die bereits in festen Beziehungen stecken – und nur auf die 50.000 Euro-Siegprämie aus sind. Dabei steht Antonia vor der kniffligen Aufgabe, echte Gefühle von falschen zu unterscheiden.

Patricks Zweifel am Erfolg seiner Ex-Freundin sind deutlich: „Antonia meint, dass sie eine emotionale Intelligenz hat, aber ich traue es ihr ehrlich gesagt nicht zu.“ Wird Antonia dieser Drucksituation gewachsen sein? Die Prognose von Patrick Romer: Antonia wird sich schnell an die starken Schultern der Männer in der Show lehnen.

„Wenn das ein Mann erkennt, wird es ihm relativ leicht fallen, sie um den Finger zu wickeln“, so der Bauer. Doch wie steht es um die körperliche Nähe vor laufenden Kameras? Patrick gibt zu bedenken: „Antonia wird die Aufmerksamkeit sicherlich genießen, aber es ist definitiv nicht ihr Stil, wild mit den Männern zu knutschen.“ Trotz aller Kritik und Zweifel wünscht Patrick seiner Ex-Freundin viel Glück für die Show: „Ich hoffe natürlich, dass sie das gut machen wird. Ich gönne es ihr sehr und wünsche ihr nur das Beste.“

Ob Patrick recht behalten wird, erfahren die Fans der Show ab dem 20. Februar, wenn „Make Love, Fake Love“ auf RTL+ in die nächste Runde geht.