RTL stellt neues Format mit Sophia Thomalla vor – Es wird feucht!

Sophia Thomallas Terminkalender ist in letzter Zeit ganz schön gefüllt. Erst kürzlich verbrachte sie mehrere Wochen auf der thailändischen Insel Ko Samui, um die neue Staffel der Dating-Show „Are You The One“ abzudrehen. Dafür verpasste sie sogar das French-Open-Finale ihres Partners Alexander Zverev, der eine Niederlage in dem Tennisturnier einstecken musste.

Während Sophia mittlerweile wieder auf deutschem Boden verweilt, darf sie nicht nur ihren Schatzi wieder in die Arme schließen, sondern gleich einen neuen Job für RTL antreten. Dabei geht es einmal nicht um die Liebe.

RTL sichert sich Kult-Moderatorin

Sophia Thomalla ist wohl eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehbranche. Mit ihrer charmanten, aber direkten Art bleibt die Moderatorin regelmäßig in aller Munde. Nun steht sie erneut im Mittelpunkt der Öffentlichkeit – denn die 34-Jährige bekommt eine neue Show, wie sie bereits vor kurzem auf Instagram ankündigte.

Jetzt zieht auch RTL nach und stellt die Spielregeln vor – aber Achtung, es wird feucht!

RTL-Show sorgt für spritzige Abkühlung

„Die brandneue RTL-Game-Quizshow ‚Splash! – Das Promi-Pool-Quiz‘, moderiert von Sophia Thomalla, ist die perfekte Abkühlung im deutschen Sportsommer. Am Mittwoch, den 24. und 31. Juli, jeweils um 20:15 Uhr, treten insgesamt 40 Prominente in 8 Teams zu einem feucht-fröhlichen Wissensbattle an, bei dem echter Teamgeist, Schwarmintelligenz und keine Angst vor dem Sturz ins Wasser gefragt sind“, so der Sender.

Die neue Unterhaltung auf RTL, eine Adaption des niederländischen Formats „The Quiz with the Balls“, winkt mit einer stolzen Siegesprämie von 25.000 Euro. Doch die Teams müssen sich vorsehen! Wer falsch rät, der wird sein nasses Wunder erleben. Trocken bleibt nur derjenige, der die richtige Antwort weiß.

In der neuen RTL-Show werden unter anderem Evelyn Burdecki, Bruce Darnell, Rúrik Gíslason, Cathy Hummels, Franziska Knuppe in „Team Beauty“ und Nadine Angerer, Philipp Boy, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Ralf Moeller in „Team Aquafitness“ antreten. Mit dieser Besetzung ist den Zuschauern sicherlich ein großer Spaß garantiert.