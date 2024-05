Tim Mälzer: Kurz nach RTL-Auftritt geht die Nachricht rum

RTL macht mit die „Show der Champions“ mit Tim Mälzer & Co. ihrem Namen alle Ehre!

Die zweite Ausgabe von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“, moderiert von Laura Wontorra, war ein voller Erfolg und sicherte sich am Samstagabend (27. April) den Primetime-Thron. Mit einem beeindruckenden Marktanteil von 12,6% bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern bewies das Format seine Zugkraft.

Tim Mälzer: Neue RTL-Show führt das Feld an

Besonders bei den jüngeren Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren konnte die Show punkten. Dabei erreichten Entertainer Elton, Streamer Jens „Knossi“ Knossalla und TV-Koch Tim Mälzer einen hervorragenden Marktanteil von 14,6%. Diese starken Zahlen zeigen, dass das Konzept der Sendung, in der das prominente Trio herausfordernde Duelle gegen Champions und Weltrekordhalter bestreitet, genau den Nerv der Zeit trifft.

Insgesamt zog die Show 1,89 Millionen Zuschauende ab 3 Jahren in ihren Bann. Eine Steigerung in allen Zielgruppen im Vergleich zur ersten Sendung, was das Format als echten Quotenbringer für RTL bestätigt. Die drei Entertainer bewiesen erneut ihr Können und setzten sich mit Bravour gegen ihre Gegner durch.

Mit den Tagesmarktanteilen von 9,4% bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 10,1% bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte RTL die Samstagabendunterhaltung (27. April) und ließ die Konkurrenz hinter sich. Ein Ergebnis, das den Sender sicherlich jubeln lässt und die Erfolgsgeschichte von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ fortschreibt.