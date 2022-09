RTL: Änderung für Zuschauer! DIESE Sendung wird nicht mehr dieselbe sein

Nun ist es dann soweit. Die Zuschauer dieser beliebten RTL-Sendung müssen sich wohl oder übel umgewöhnen. Es wird sich nämlich einiges ändern.

Aufmerksame RTL-Zuschauer könnten die Änderung schon in anderen Formaten bemerkt haben. Jetzt ist aber auch diese Sendung an der Reihe.

RTL-Sendung Punkt 12 zieht um

Ab sofort werden die Zuschauer die Punkt 12- Moderatorinnen Katja Burkard und Roberta Bieling nicht mehr in dem gewohnten Studio sehen. Das Mittagsmagazin wechselt nämlich, wie zahlreiche andere Sendungen, in ein neues Studio. Formate, wie das Nachtjournal oder RTL aktuell senden bereits aus dem hochmodernen 360 Grad TV-Studio. Eine Woche zu spät ist dann auch Punkt 12 dran.

Das ist Katja Burkard:

Katja Burkard startete ihre Karriere als Redakteurin bei der Zeitschrift „Goldene Gesundheit“

Seit 1995 ist sie als Nachrichtensprecherin bei RTL, seit 1997 bei „Punkt 12“

Katja Burkard ist die Lebensgefährtin des ehemaligen RTL-Chefredakteurs Hans Mahr

Das Paar hat zwei Töchter

RTL-Moderatorin Katja Burkard sendet ab dem 26. September aus dem neuen Studio. (Archivfoto) Foto: RTL

RTL-Sendung Punkt 12 mit Verspätung im neuen Studio

Eigentlich war der Starttermin im neuen TV-Studio der 19. September. Aufgrund der zahlreichen Sondersendungen zum Tod von Queen Elizabeth II. entschied sich der Sender allerdings dazu, die Premiere um eine Woche auf den 26. September zu verschieben.

Das gesamte Punkt-12-Team zieht also Montagmorgen offiziell aus dem virtuellen Studio in das reale Set ein. Doch sowohl Moderatorin Katja Burkard als auch die Zuschauer dürften sich schnell an den neuen Anblick gewöhnen.

RTL-Moderatorin Katja Burkard zeigte ihren Fans schon einen kleinen Einblick in das neue Studio.