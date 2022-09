RTL-Star Bella Lesnik trägt durchsichtiges Top – bei gutem Licht sehen die Fans alles

Dieses Shirt überlässt aber wirklich gar nichts der Fantasie. RTL-Moderatorin Bella Lesnik teilte zuletzt auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das sie in einem sehr gewagten, aber auch extrem gelungenen Outfit zeigte. Zumindest in den Augen ihrer Follower.

So trägt die 40-jährige RTL-„Exclusiv“-Moderatorin ein Hauch von einem blauen Nichts. Sprich: Eine transparente, blaue Bluse. Einen BH hat sich Bella Lesnik dagegen gespart. Zwar ist ihr Oberteil bei gutem Licht nahezu durchsichtig, die intimsten Stellen hat sich Bella Lesnik aber mit Regenbogen-Aufklebern abgeklebt.

RTL-Moderatorin Bella Lesnik macht ihre Fans mit einem durchsichtigen Top verrückt

Die Fans jedenfalls sind begeistert von dem Outfit, das Lesnik beim „Deutschen Fernsehpreis“ über den roten Teppich trug. „Sehr schönes Foto. Du siehst wunderschön und mega sexy aus“, lobt beispielsweise ein Instagram-Follower. Ein weiterer schreibt: „Wow, wow. Du siehst toll aus.“ Und ein Dritter jubelt schlicht und ergreifend: „Was ein tolles Outfit.“

Das ist RTL-Moderatorin Bella Lesnik:

Bella Lesnik wurde am 13. Juni 1982 in Wolfenbüttel geboren

Sie arbeitet als Radio- und TV-Moderatorin

Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie bei Stefan Raabs „Bundesvision Song Contest“, bei dem sie Punkte verteilte

Seit 2015 ist Bella Lesnik die „Exclusiv“-Vertretung für Frauke Ludowig

Zudem moderiert sie am Wochenende „Exclusiv Weekend“

2020 war sie Reporterin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“

Bella Lesnik war mit Sportmoderator Arnd Zeigler verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter

Und Bella Lesnik? Die geht in der Beschreibung des Bildes noch einmal auf die Regenbögen ein. „Diversity is not a flaw but a virtue“, also „Vielfalt ist kein Makel, sondern eine Tugend“, schreibt die RTL-Moderatorin. Recht hat sie.

