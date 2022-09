RTL-Star Paul Janke: Vollblamage – DIESE Demütigung wird er nie vergessen

Vor zehn Jahren war er der Held einer ganzen TV-Generation: Als Ur-Bachelor war Paul Janke der Schwarm vieler Millionen Frauen. Und auch in den vergangenen Jahren war der RTL-Star noch oft im deutschen Fernsehen zu sehen.

Doch mittlerweile scheint der Stern des 41-Jährigen zu verglühen. So sollte der Ex-RTL-„Bachelor“ eigentlich am 5. November einen Auftritt in Ribnitz-Damgarten, einer Kleinstadt am Saaler Bodden hinlegen. Doch diesen Auftritt wird Janke wohl nie vergessen. Und das, obwohl er nicht einmal stattfindet.

RTL-Star Paul

Denn der Auftritt im Ribnitzer Begegnungszentrum, bei dem Paul Janke ein DJ-Set spielen und anschließend Autogramme und Rosen verteilen sollte, wurde bereits jetzt abgesagt. Grund ist jedoch nicht etwa die Corona-Lage. Nein, der Grund ist, dass bislang noch keine einzige der 15 Euro teuren Tickets verkauft wurde. Und das, obwohl die Veranstaltung schon seit Monaten beworben wird.

Das ist der Bachelor:

Der Bachelor wurde 2003 das erste Mal in Deutschland ausgestrahlt. Bachelor damals: Marcel Maderitsch

Die zweite Staffel lief erst neun Jahre später mit Paul Janke

Die Staffel mit Dominik Stuckmann 2022 war bereits die Zwölfte

„Doch bevor das richtig in die Hose geht, haben wir lieber abgesagt“, erklärt Veranstalter Tom Laude-Negendank gegenüber der „Ostsee Zeitung“. Na ja, dann hat Paul Janke zumindest mehr Zeit, um sich um eine neue Freundin zu bemühen. Schließlich ist der Ur-„Bachelor“ auch zehn Jahre nach seiner Partnersuche im TV noch immer Single.

Oder wie der 41-Jährige bei Instagram so passend schreibt: „Irgendwann kommt schon ‚Eine‘ vorbei,

sieht mich und denkt sich: ‚Ach naja, mein Gott – warum nicht.‘ Ich warte dann schon mal.“ Na dann, viel Glück!

