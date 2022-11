RTL-Star Angela Finger-Erben platzt der Kragen – „Geht mir tierisch auf den Sack!“

Bei RTL ist Angela Finger-Erben als News-Moderatorin im Einsatz und Seelsorgerin für die Promis bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus! Die Stunde danach“. Abseits der Kamera lässt sie ihre Fans auf Instagram an ihrem Leben teilhaben.

Hier teilt sich die Moderatorin gerne mit, tauscht sich aus und macht auch mal ihrem Ärger Luft. So wie am Montagabend (21. November). In ihrer Instagram-Story zeigt sich die RTL-Bekanntheit genervt und wettert los.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben ist sauer

„Ich bin total froh, wenn diese ‚Black Week‘ endlich vorbei ist, weil diese ganze Werbung geht mir tierisch auf den Sack. Und ich bin froh, wenn diese WM vorbei ist, weil die geht mir doppelt, dreifach und überhaupt auf den Sack“, lässt Angela Finger-Erben ihre Fans wissen.

Während der „Black Friday“ früher vor allem in den USA ein Thema war, haben jetzt auch deutsche Unternehmen allerlei Deals an dem Tag nach Thanksgiving im Programm. Mittlerweile hat sich die Rabatt-Jagd auf eine ganze Woche ausgebreitet und während die einen schon begeistert shoppen, sind andere wie Angela Finger-Erben nur noch genervt von dem permanenten Werbe-Angebot.

Um zu sehen, was ihre Fans mehr nervt, die „Black Week“ oder die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, lässt sie in ihrer Instagram-Story abstimmen. Das Ergebnis ist eindeutig – die WM kann aktuell wohl nichts toppen.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben rudert zurück

Für ihren kleinen Wut-Ausdruck hat die Moderatorin von ihren Fans aber anscheinend Gegenwind bekommen, denn kurz darauf meldet sie sich erneut auf Instagram. Diesmal allerdings mit einer Klarstellung. „Ich stelle jetzt nicht die WM und diese ‚Black Week‘ auf eine Stufe. Natürlich geht mir die WM deutlich mehr auf den Sack.“

Eine nicht ganz unwichtige Aussage, denn während es bei der Black Week um nervige Werbedeals geht, handelt es sich bei den Diskussionen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft um Themen wie Menschenrechte und Homophobie.

In Sachen Kritik befürwortete Finger-Erben dafür aber ganz besonders die Aktion ihrer Kollegin Bella Lesnik, die mit der von der FIFA bei den Spielen verbotenen „One Love“-Armbinde bei RTL-Exclusiv moderierte. Eine Sache bringt die Moderatorin aber dieser Tage nicht auf die Palme, wie sie verrät: „Was mir überhaupt nicht auf den Sack geht: Meine Kinder. Ich habe wieder festgestellt, dass die echt ziemlich okay sind. Also ich kann die gut leiden.“