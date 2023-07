Das Sommerloch, es verschlingt die besten Shows und spuckt aus, was bislang in den Untiefen verborgen geblieben ist. Bei RTL ist es am Montagabend (3. Juni) „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“. Besagter Bäng-Moment will beim Publikum nur leider nicht ganz eintreten.

Während Motsi Mabuse und Mathias Mester gegen Joachim Llambi und Bastian Bielendorfer antreten, gucken die RTL-Zuschauer zu. Gelangweilt und ein wenig verwirrt, wie die Kommentare auf Twitter zeigen.

RTL holt „Jetzt knallt’s“ ins Programm

Als besagte vier noch bei „Let’s Dance“ tanzten, bescherten sie RTL gute Quoten und begeisterte Zuschauer. Am Montagabend ist der Promi-Auflauf aber wohl kein Garant für großes Entertainment. „Hot oder Schrott“-Bekanntheit Detlef Steves ist als fleißiges Helferlein mit breitgefächertem Aufgabengebiet auch mit von der Partie und muss gleich beim ersten Spiel dran glauben.

Im weißen Pullover positioniert er sich liegend unter einem Fließband, von dem nacheinander Süßspeisen herunterfallen. Statt Kakerlaken wie im Dschungelcamp gibt’s für Steves Streusel ins Gesicht und zwar so lange, bis der rote Wackelpudding vom Band wabert. Mithilfe eines Buzzers sollen die Promi-Teams entscheiden, wann besagter Zeitpunkt erreicht ist.

Zuschauer von RTL-Show enttäuscht

Obwohl hier Süßspeise auf Gesicht trifft und alle dabei zusehen können, kommt dieses Spiel alles andere als gut beim Publikum an. Und auch nicht jeder hat den Sinn hinter der Aufgabe verstanden, wie die Kommentare auf Twitter zeigen. Hier einige davon:

„Das war reichlich unspektakulär.“

„Aus welchem Grund muss das Zeug dem Detlef ins Gesicht fliegen?“

„RTL spielt mit Lebensmitteln.“

„Wer bei RTL hat sich gedacht: ‚Das könnte ein gutes Show-Konzept sein‘?“

„Langsam ahne ich, warum das über ein Jahr im Giftschrank lag. Das ist alles so … unspektakulär. Da hätte man viel mehr draus machen können.“

Während Moderatorin Laura Wontorra ganz aus dem Häuschen ist und gleich mal eine ordentliche Zunge Süßspeise von Detlefs Kopf nimmt, haben die RTL-Zuschauer bereits ein Urteil gefällt.

So richtig punkten kann der Kölner Sender damit nicht. Da kam ‚The Wheel‘ mit Chris Tall und wechselnden Prominenten deutlich besser an. Ein Zuschauer wird deutlich und sagt: „Ein wirklich gutes Format wie ‚The Wheel‘ durch so eine Scheiße wie ‚Jetzt knallt’s“ zu ersetzen, schafft auch nur RTL.“