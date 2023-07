RTL-Star Günther Jauch hat haariges Problem – seit Corona

Günther Jauch ist aus dem RTL-Programm nicht wegzudenken. Wenn er nicht gerade als Quizmaster mit „Wer wird Millionär?“ auf Sendung ist, ist er vielleicht mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ im TV zu sehen.

Oder man hört ihn nur. Abseits von RTL bei Komiker Kurt Krömer in seinem Podcast „Feelings“. Hier war kürzlich noch Lena Meyer-Landrut zu Gast. Seit Donnerstag (6. Juli) ist die Folge mit Günther Jauch online, in der der Moderator über eine bislang unbesprochene Nebenwirkung seiner Corona-Erkrankung erzählt.

RTL-Star Günther Jauch spricht über Haar-Problem

„Mir ist aufgefallen, das vereint uns beide, ich habe es gesehen bei ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘, da waren Sie in einem Swimmingpool voll mit Schaumstoff drin und dann sind sie aufgetaucht und man hat gesehen, dass Ihre Haare so abstehen, weil Ihre Haare unheimlich dünn sind“, geht Kurt Krömer gleich mal in die Vollen.

RTL-Moderator Günther Jauch korrigiert ihn mit dem kleinen Wörtchen „Inzwischen“. Dass seine Haare mittlerweile so dünn sind, sieht er in direktem Zusammenhang „mit Corona“. Zur Erinnerung: Der sonst so zuverlässige TV-Star musste gleich mehrere Ausgaben seiner Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show ausfallen lassen, um sich von dem Virus zu erholen.

Günther Jauch griff schon zu Streuhaar

Spurlos an ihm vorbeigegangen ist das Ganze offensichtlich nicht, wie er jetzt erzählt. „Ich wusste das nicht. Ich musste das bei Google nachschauen. Da kommen zwar 147 Nebenwirkungen, aber Haare weg war auch dabei.“ Auch sein Umfeld habe die Haar-Thematik bei ihm mittlerweile erkannt. „Mir werden jetzt immer türkische Adressen empfohlen, wo sie einem das hinten rausschießen und oben wieder rein“, so Jauch. Begeistert ist er davon aber nicht. Nachgeholfen hat er aber auch schon mal.

Als Kurt Krömer vom Streuhaar aus der Dose erzählt, kann Jauch ihn gut verstehen. „Hatte ich auch mal eine Zeit lang.“ Anschließend habe er immer eine Dusche gebraucht, um die falsche Frise auszuwaschen. Über seinen aktuellen Haar-Zustand sagt er jetzt: „Mittlerweile ist es von der Fläche her so, die machen es einfach ein bisschen dunkler, dass du nicht so ganz schweinchenrosa bist.“