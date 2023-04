RTL-Zuschauer fassungslos: „Ihr seid doch nicht ganz sauber“

Treffender könnte ein Show-Name wohl kaum sein. Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zeigen sich Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk seit Samstagabend (22. April) auf RTL wieder ahnungslos.

Das glorreiche Trio trat zum Wettkampf gegeneinander an und stellte sich einer Herausforderung, die es in der Show-Geschichte des Formats so noch nie gegeben hatte – sie überzogen die Sendezeit und sorgten damit gleich mal für eine ordentliche Änderung im Programm. Der Grund: Die letzte, alles entscheidende Aufgabe „Die Wand“, bei der weder Barbara Schöneberger, noch Kontrahent Günther Jauch buchstäblich locker lassen wollten. Eine Situation, auf die RTL offensichtlich nicht vorbereitet war. Die Entscheidung, die der Sender dann allerdings traf, sorgte für ordentlich Kritik.

RTL zeigt kurz vor Entscheidung Werbung

Es ist das ewige Problem von Liveshows, sie bleiben zum größten Teil unberechenbar. Vor allem dann, wenn wie bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vorher nicht jeder Handlungsschritt minutiös geplant werden kann.

Und so kam es Samstagabend dazu, dass mal eben um eine ganze Stunde überzogen wurde. Statt wie geplant bis Mitternacht, kämpften die Kandidaten bis kurz nach 1 Uhr um den Sieg. Im Finalspiel „Die Wand“ mussten Schöneberger und Jauch sich an einer Wand festkrallen, dabei Fragen beantworten und vor allem langen Atem beweisen und nicht runterfallen. Wie zäh die beiden sein können, zeigten sie dann auch gleich mal und ließen einfach nicht locker. Um 0.53 Uhr gab’s dann die Ansage von Kommentator Thorsten Schorn: „Wir müssen jetzt sieben Minuten Werbung machen. Und sind dann mit der Entscheidung zurück.“

RTL-Zuschauer sind entrüstet

Bitter nur, dass genau diese sieben Minuten entscheidend waren. „Was sie verpasst haben, während der Sendung, zeigen wir ihnen jetzt nochmal“, kündigte Schorn an. Was folgte, war der Fall von Barbara Schöneberger, der den Sieg an Günther Jauch besiegelte.

Mehr News:

Im Anschluss reagierten die Zuschauer auf Twitter und zeigten sich alles andere als begeistert über die Handhabung des Senders.