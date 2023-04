Lidl macht plötzlich Werbung mit Günther Jauch – das steckt dahinter

Nanu, den kennen wir doch? Auf Lidl-Werbeplakaten blickt uns plötzlich ein bekanntes Gesicht kritisch an: Günther Jauch macht neuerdings Werbung für den Discounter.

Mit solch einem Blick begegnet uns Jauch eigentlich nur in seiner Quiz-Show „Wer wird Millionär?“, wenn sich mal wieder einer seiner Kandidaten um Kopf und Kragen redet. Doch auch dem Thema Umwelt wirft Jauch offenbar gerne einen kritischen Blick zu. Er ist jetzt Teil der Lidl-Werbekampagne „Aus Liebe zur Natur“.

Lidl wirbt mit Kreislaufflaschen

Mit dieser PR-Aktion will Lidl über die ökologischen Stärken der Kreislaufflasche, deren Flaschenkörper zu 100 Prozent aus recyceltem PET-Kunststoff (rPET) besteht, informieren. „Eine neue Ökobilanz des Instituts für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) der Kreislaufflasche zeigt, dass es sich um eine der ökologischsten Flaschen im Vergleich zu den untersuchten marktüblichen Mehrwegflaschen handelt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lidl.

Günther Jauch macht Werbung für Lidl. Foto: Lidl

Bei Lidl in Deutschland sind laut Unternehmensangaben seit Sommer 2021 über 60 Artikel der Getränke-Eigenmarken „Saskia“, „Freeway“ und „Solevita“ in Kreislaufflaschen erhältlich. Und um darauf aufmerksam zu machen, schnappte sich Lidl jetzt niemand geringes als Günther Jauch! Das Ziel der Kampagne: Den Verbraucher mittels eines Erklärvideos, Plakataktionen und mobiler Anzeigenmotive über die ökologischen Vorteile der Kreislaufflasche zu informieren.

Lidl setzt sich für Klimaschutz ein

„Das Bottle-to-Bottle-System der Kreislaufflasche leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem aus alten Flaschen neue Getränkeflaschen hergestellt werden. In diesem Kreislauf wird das Material des Flaschenkörpers wiederverwendet und der Einsatz von PRT-Neumaterial ausgeschlossen. Dank des Einweg-Pfandsystems bleibt das hochwertige PET-Material in lebensmittelgeeigneter Qualität für Getränkeflaschen erhalten“, heißt es weiterhin in der Pressemitteilung von Lidl. Man darf gespannt sein, wie Günther Jauch als Werbegesicht bei den Kunden ankommen wird…