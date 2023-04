RTL überrascht DSDS-Star in Liveshow – „Sehr unangenehm“

Während die Suche nach einem neuen „Let’s Dance“-Gewinner noch in vollem Gange ist, hat sich die Frage um den DSDS-Sieg von 2023 am Samstagabend (15. April) bereits geklärt. Beim großen Finale wurde Sem Eisinger von den RTL-Zuschauern zum Gewinner gekürt.

In der selben Show bekam auch ein ehemaliges DSDS-Sternchen plötzlich jede Menge Aufmerksamkeit. Als RTL-Moderatorin Laura Wontorra sie allerdings auf die Bühne rief, hielt sich die Begeisterung von Juliette Schoppmann eher in Grenzen, wie ein Instagram-Video von dem Moment auf dem Social-Media-Kanal des Senders jetzt nochmal zeigt.

RTL will sich bei Juliette Schoppmann bedanken

Damit die angehenden Superstars von DSDS auch angemessen vorbereitet sind, wenn es in die Liveshows geht, setzt RTL bereits seit mehreren Jahren auf eine echte Expertin in Sachen Stimmtraining. Juliette Schoppmann hat als Pop- und Musical-Sängerin einiges im Programm, wenn es um die Stimmförderung der Kandidatinnen und Kandidaten geht.

Nachdem sie in der allerersten Staffel von DSDS den Sieg an ihren Konkurrenten Alexander Klaws abgeben musste, kehrte sie 2015 ans Show-Set zurück, um die Teilnehmenden bei ihrer Reise zu unterstützen. Und weil der Kölner Sender anscheinend mehr als zufrieden mit dem Coaching der Sängerin war, gab’s im Finale gleich mal ein Dankeschön der besonderen Art.

Juliette Schoppmann wird bei DSDS-Finale überrascht

„Unsere Kandidaten werden wochenlang hier auf ihrer Reise begleitet. Von Kamerateams, aber auch von Vocal-Coaches, wie zum Beispiel Juliette Schoppmann“, sagt Laura Wontorra in dem Videoausschnitt von der Show. Dann nimmt die Kamera die ehemalige DSDS-Kandidatin ins Visier.

Sängerin Juliette Schoppmann wurde beim DSDS-Finale 2023 von RTL überrascht. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Während Wontorra weiterspricht, sieht man, wie Schoppmann verlegen den Kopf schüttelt. Sie scheint zu ahnen, was gleich auf sie zukommen wird. Dann betritt sie die Bühne und wird von den Finalisten umarmt. „Juliette, jetzt kommt nämlich dein kleiner Magic Moment. Mit dem du, glaube ich, gar nicht gerechnet hast.“ Damit liegt Wontorra ganz richtig. Für eine Antwort der Sängerin bohrt sie nochmal nach und sagt: „Magst du eigentlich gar nicht jetzt.“

Mehr News:

Die Reaktion von Juliette spricht Bände. Denn in der Tat scheint die Sängerin alles andere als begeistert über die plötzliche Aufmerksamkeit. „Sehr unangenehm“, sagt sie schließlich. Doch Moderatorin Laura Wontorra plappert einfach weiter. „Es ist aber an der Zeit, weil du das alles möglich machst.“

Was folgt ist ein Rückblick der vergangenen Jahre, in denen Juliette Schoppmann als Gesangslehrerin in der Show mitgemischt hat. Fazit am Ende: Ganz so schlimm war’s anscheinend doch nicht, denn die Sängerin kann nach der Ehrung immer noch lachen.