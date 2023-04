„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Kurz vorm Showstart gibt’s Kritik an Gottschalk

Die Show der großen Überraschungen und unwissenden Moderatoren ist zurück. Am Samstagabend (22. April) ist RTL wieder mit „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf Sendung. Das Konzept der Show: Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch treten gegeneinander an. Wer die Sendung moderieren darf, entscheidet sich live vor Ort.

Die übrig gebliebenen Zwei treten als Team gegen wechselnde, prominente Gegenspieler an. Am Ende geht’s wie immer um ein Preisgeld und natürlich die Frage, wer kommt ohne Proben und Vorab-Infos am besten zurecht? Noch bevor der Startschuss gefallen ist, musste einer der Teilnehmenden jetzt schon ordentlich einstecken. Und zwar „Denn sie wissen nicht, was passiert„-Star Thomas Gottschalk. Für den gab’s jetzt ordentlich Kritik und zwar aus ZDF-Reihen.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“-Star plötzlich beim ZDF Thema

Bevor Gottschalk 2018 zum ersten Mal mit Schöneberger und Jauch in dem RTL-Format auftauchte, kannte man den Moderator wohl vor allem für sein Engagement beim ZDF. Hier moderierte er bis 2011 „Wetten, dass..?“ bevor er sein Amt niederlegte und seit 2021 jetzt nur noch jährlich, 2023 wieder, mit einer Ausgabe im ZDF zu sehen ist.

Jetzt wurden alte Show-Auftritte von Thomas Gottschalk plötzlich wieder Thema und zwar bei Satiriker und ZDF-Kollege Jan Böhmermann. Als der am Freitagabend (21. April) nämlich mit der Ausgabe „Gas, Kupplung, Belästigung: Was passiert in deutschen Fahrschulautos?“ beim „ZDF Magazin Royale“ auf Sendung geht, taucht überraschend auch Thomas Gottschalk auf.

Jan Böhmermann kritisiert Thomas Gottschalk

Der Satiriker übt scharfe Kritik an deutschen Fahrschulen und unsittlichen Handlungen von Fahrlehrern im Auto, die leider keine Seltenheit sind, wie Recherchen des Teams vom „ZDF Magazin Royale“ ergaben.

Mit den Worten „Es gibt sie noch die guten Dinge. In den Fahrschulen können wir Männer uns heute noch so benehmen, wie früher nur am Samstagabend im ZDF“, kommentiert Böhmermann die vermeintliche Grauzone Fahrschulauto, denn etwaige Übergriffe oder Situationen werden nur selten gemeldet.

Dann folgt ein Zusammenschnitt vergangener Auftritte von Thomas Gottschalk. Zu sehen ist der Moderator, wie er mehrfach Frauen mit ihrem Ansteckmikrofon hilft und dabei an ihrem Dekolleté herumnestelt, sie neben sich auf der Couch platziert und seine Hände auf ihre Beine legt, oder vor Steffi Graf, mit den Worten „Das ist therapeutisch“, die Hose runterlässt und in Unterhose plötzlich neben ihr sitzt. Böhmermanns überlaute Lache zeigt die deutliche Kritik am Verhalten des ZDF-Kollegen und eine ähnliche öffentliche Akzeptanz, wie sie anscheinend auch bei Fahrschul-Zwischenfällen gang und gäbe ist.