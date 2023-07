RTL-Star Oliver Pocher auf dem Parookaville: Besucher bekommen es zu spüren

Dass RTL-Star Oliver Pocher immer für einen Scherz zu haben ist und auch selten ein Blatt vor den Mund nimmt, dürfte nun auch der Letzte mitbekommen haben. Schließlich ist der 45-Jährige nicht erst seit gestern fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsszene.

Und genau jene Eigenschaften des gebürtigen Hannoveraners bekamen nun auch die Besucher des Parookaville-Festivals auf dem Gelände des Flughafens Weeze, nahe Düsseldorf zu spüren. Doch was hatte der RTL-Moderator angestellt? Ein Video bei Instagram gibt Aufschluss.

RTL-Star Oliver Pocher auf dem Parookaville

Darin ist der Komiker am Stand des TV-Senders ProSieben zu sehen. Zusammen mit Moderator Christian Düren verteilt Pocher von einer Art Plattform aus Goodies an die umstehenden Besucher. Doch die Qualität dieser war wohl nicht ganz nach dem Geschmack des 45-Jährigen.

„ProSieben haut wirklich Jutebeutel raus?“, fragte Pocher sichtlich ungläubig. Eine Frage, die Düren erwartet hatte: „Ich habe noch angekündigt: Leute, der macht sich hundertprozentig über die Jutebeutel witzig.“

Pocher lästert über Parookaville-Besucher

Gesagt, getan. „Nein, der kostet ja mittlerweile auch ein, zwei Euro in der Apotheke“, scherzte der Komiker und legte gleich gegen die Parookaville-Besucher nach. „Guck mal da hinten. Die sehen so aus … das geht fast als Outfit durch“, witzelte Pocher. Doch damit nicht genug.

„Ihr castet hier aber auch für ‚Beauty and the Nerd‘ teilweise, wenn ich das hier so sehe. Da hinten“, lästerte Pocher mit Blick auf das Publikum um den ProSieben-Wagen herum. Wen der umstehenden er nun eher als Beauty und wen als Nerd ansah, bleibt dagegen Oliver Pochers Geheimnis. Na, immerhin.

Aber auch über seine Frau kam Pocher noch ein wenig ins Plaudern. Sie sei nicht mit ihm beim Parookaville, verriet der Moderator. Auf die Frage hin, was das zu bedeuten habe, erklärte der Komiker: „Das hat zu bedeuten, dass irgendeiner auf die Kinder aufpassen muss, ehrlicherweise.“