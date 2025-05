„GNTM“-Star bekommt erstes Kind – doch Oliver Pocher hat Kritik parat

Knapp vier Jahre ist ihre Teilnahme an der Prosieben-Show „GNTM“ bereits her, die Fernsehsendung fungierte für Romina Palm als Karrieresprungbrett. Mittlerweile arbeitet die 25-Jährige als Influencerin und versorgt ihre 1,1 Millionen Instagram-Follower täglich mit Updates aus ihrem Leben.

Nach einer gescheiterten Beziehung mit Food-Influencer Stefano Zarrella, ist das Model mittlerweile mit Fintess-Ikone Christian Wolf liiert. Ihre überraschende Schwangerschaft teilte Romina allumfassend mit ihren Followern. Vor wenigen Tagen erblickte dann das erste Kind des Fernsehstars das Licht der Welt. Doch ausgerechnet Oliver Pocher äußert harte Kritik.

„GNTM“-Star teilt Fotos aus dem Krankenhaus

Am 24. Mai um 17.22 Uhr erblickte das erste Kind von Romina Palm und Christian Wolf das Licht der Welt. Nachdem der „GNTM“-Star seine Follower an den ersten Wehen und der Ankunft im Krankenhaus teilhaben ließ, hatte es das kleine Mädchen scheinbar eilig. In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag teilt das Social-Media-Paar erste Fotos, die scheinbar kurz nach der Geburt entstanden sind.

Das erste Bild zeigt die kleine Familie, glücklich strahlen Romina und Christian in die Kamera, das Neugeborene wird gerade gestillt. Die weiteren Aufnahmen zeigen das Paar vor und direkt nach der Geburt. Und auch Fotos von dem reichlichen Essen, dass das Model nach der Geburt serviert bekommen hat, dürfen nicht fehlen. Mandelmilch, Sushi, belegte Brote – Christian scheint seine Liebste bestens zu versorgen.

Doch einigen Followern fällt vor allem ein Detail ins Auge. Auf einem der Fotos stehen auf dem Krankenhaustisch zwei Produkte von „More Nutrition“, für die Christian Wolf fortlaufend Werbung macht. In TikTok-Videos werfen Fans dem Influencer nun vor, dass er diese Produkte gezielt platziert hat. Dies sei kurz nach der Geburt unangemessen. Auch Oliver Pocher bekam von diesem Aufreger Wind und äußert nun Kritik.

In seiner Instagram-Story greift Oliver Pocher das besagte Foto auf und schreibt: „Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos… Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst.“ Weiter hetzt der Komiker: „Eigener Instagram-Account vom Kind ist noch nicht online. Ich hoffe, das kommt noch zügig.“ Der Entertainer scheint den Fitness-Guru also alles andere als sympathisch zu finden.

„GNTM“-Star Romina Palm und ihr Christian werden sich in den kommenden Wochen sicherlich voll und ganz auf ihre kleine Familie konzentrieren. Ihre Follower lässt das Model garantiert an ihrem Alltag als frischgebackene Mama teilhaben.