„Bares für Rares“-Star gesteht – „Hat mir in dunklen Stunden geholfen“

„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila (38) gehört langsam zum alten Eisen der ZDF-Kult-Trödelshow. So ist er seit fast zehn Jahren am Set bei den hitzigen Verkaufsrunden dabei.

Treue TV-Zuschauer wissen, dass er dort mit seinen flotten und unterhaltsamen Sprüchen ein belebendes Element ist. Selbstverständlich zeigt er diese Seite auch häufig auf seinem Instagram-Account. Mit humorvollen Kochclips, privaten Schnappschüssen und „Bares für Rares“-Einblicken sorgt er regelmäßig für geballte Unterhaltung.

Aktuell überrascht er seine Follower jedoch mit etwas ganz anderem. Dabei geht es um eine weitere Leidenschaft neben Antiquitäten und der Kochkunst.

„Bares für Rares“: Julian Schmitz-Avila bricht eine Lanze für Deutschrap

Mit modischer Sonnenbrille und smarter Mütze kennt Julian Schmitz-Avila am Steuer seines Autos plötzlich kein Halten mehr. Was folgt, dürfte viele „Bares für Rares“-Fans vollkommen überraschen.

Der 38-Jährige ist voll in seinem Element und rappt lautstark den Kontra K-Track

„Energie“ und ruft in die Welt hinaus: „So ihr Lieben! Raus aus den Federn, raus in den Tag! Ergreift die Chance. Macht etwas draus, Yallah!“

Zudem outet er sich in der Videobeschreibung als waschechter Rap- und Kontra K-Fan. „Wer sagt Deutschrap sei stumpf, hat nichts mitbekommen. Kontra K ist der beste Mann. Er hat mir in dunklen Stunden sehr geholfen“, lässt er seine Fans wissen.

Seine Fans feiern ihn begeistert

Und ihnen scheint sein unerwartetes Video sehr zu gefallen. „You made my day!“, kommentiert ein männlicher Anhänger.

Ein weiterer Fan wendet sich an ihn mit lobenden, aber dennoch ehrlichen Worten. „Lieber Julian, das Singen nicht so deine Stärke. Aber bei Bares für Rares bist du genau richtig! Du machst immer faire Preise, gehst oftmals auf die Preiswünsche der Kunden mit einer Portion Charme und Freundlichkeit ein. Du machst einen guten Job, bleib so menschlich liebenswert“, schreibt er.

Schlussendlich beweist der „Bares für Rares“-Star einmal mehr, dass er auf Instagram immer für eine Überraschung gut ist. Es bleibt spannend, was er sich für seine Anhänger als nächstes überlegt hat.