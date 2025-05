„GNTM“: Zuschauer rechnen ab – „Schon wieder nackt?“

Happy Birthday, Heidi! 20 Jahre „GNTM“ – und die Jubiläumsstaffel zeigt vor allem eins: Haut. Sehr viel Haut. So viel, dass sich das Netz nur noch fragt: Ist das hier noch eine Castingshow?

Denn in der Staffel, in der erstmals auch Männer mitlaufen dürfen, scheint die Devise zu sein: Je weniger Stoff, desto mehr Sendezeit. Zwei Nacktshootings, ein Walk in aufgeklebter „Mode“ und knappe Outfits, die eher an Bademode als an Haute Couture erinnern – Heidi Klum setzt auf nackte Tatsachen. Und das sorgt für ordentlich Zündstoff.

„GNTM“-Outfits lassen das Netz durchdrehen

Dass „GNTM“ jedes Jahr aufs Neue für Wirbel sorgt, ist nicht weiter verwunderlich. Doch statt Kandidatinnen-Drama oder Zickenkrieg, ist die Outfit-Wahl das diesjährige Thema Nummer 1. Erst am Donnerstag (29. Mai) wieder der Beweis: Die Mädels mussten im hautengen Body, die Jungs im knappen Tanga auf dem Laufsteg ihre Modelqualitäten präsentieren.

Die Zuschauer auf X flippen kollektiv aus. „Ich will keine Hintern mehr sehen!“, klagt ein Fan. Ein anderer kontert trocken: „Tja… ist halt ne TV Show und sex sells.“ Und die Meinungen reißen nicht ab.

„GNTM“: Es nimmt kein Ende

Viele verstehen aber auch die Seite der Models und würden sich selbst nicht gerne halbnackt im Fernsehen zeigen: „Ey ganz ehrlich, würde mich auch fragen, warum man als Model dauernd Tangas tragen soll.“ Und ein Vierter kann sich noch nicht so recht entscheiden: „Ich finde die Outfits sowohl lächerlich als auch irgendwie schön.“

Doch halt, es kommt noch besser – oder schlimmer, je nach Sichtweise:

Nächste Woche geht es bei „GNTM“ nackig weiter. Dann rollen die Models auf einem Bett durch L.A., in Unterwäsche versteht sich. „Und nächste Woche SCHON WIEDER halbnackt??? Junge ich hab da keinen Bock mehr drauf“, echauffiert sich daraufhin ein Fan auf X.

Wie das Spektakel ausgeht, erfahren die Zuschauer wohl wieder nächste Woche pünktlich zur Primetime auf ProSieben.