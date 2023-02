RTL-Star Nazan Eckes deutlich: „Manchmal fehlen einem schlichtweg die Worte“

Die schrecklichen Ereignisse in der Türkei und Syrien lassen auch die Stars nicht kalt. Über 20.000 Tote, mehr als 75.000 Menschen wurden verletzt. Als Deutsch-Türkin ist RTL-Moderatorin Nazan Eckes besonders betroffen.

Nazan Eckes trauert – sie trauert um die vielen Opfer, die die schreckliche Erdbeben-Katastrophe forderte. Und das RTL-Gesicht will nicht tatenlos zusehen. Auf ihrem Instagram-Account ruft die beliebte Moderatorin ihre 370.000 Follower zum Spenden auf. Und da konnte sie schon einen ersten Meilenstein erreichen.

RTL-Star Nazan Eckes teilt Video

Auf der Social-Media-Plattform lud die 46-Jährige ein Video von sich hoch. Dort ist Nazan Eckes zu sehen, wie sie ein Schild mit der Aufschrift „169.401,49 Euro“ hochhält. Die Rückseite des weißen Plakates ist mit dem Wort „Danke“ versehen.

„Manchmal fehlen einem schlichtweg die Worte und dann muss man anders danke sagen. 169.401, 49 Euro! Das ist der Betrag, den wir Stand heute Morgen, nach nur 48 Stunden von euch gespendet bekommen haben. Danke für eure Hilfe, für eure Unterstützung, für jeden Cent, für jedes einzelne Teilen und Verbreiten unserer Aktion“, schreibt Nazan Eckes zu dem Video.

RTL: Nazan Eckes startet Spenden-Kampagne mit Rapper

Und sie hat einen wichtigen Appell an ihre Followerschaft: „Bitte lasst uns jetzt nicht den Fehler machen und denken, damit sei jetzt alles erledigt. Die Not wird immer größer, statt kleiner. Es gibt immer noch Hoffnung, Leben unter den Trümmern zu finden. Tausende Familien haben Angehörige verloren, ihr Zuhause. Familien wurden auseinandergerissen. Kinder sind verwaist. Es mangelt an vielen Orten an Hilfe und medizinischer Versorgung.“

Die Überlebenden bräuchten ein Dach über den Kopf, Decken, Kleidung, Nahrung. „Wo anfangen, wo aufhören? Monatelang, für viele sogar jahrelang, wird dieses Leid noch anhalten.“ Gemeinsam mit dem türkischstämmigen Rapper Summer Cem und ihren Geschwistern rief Nazan Eckes eine Spendenaktion ins Leben. „Die ersten Spendengelder wollen wir möglichst schnell zukommen lassen und dann überlegen wir uns Schritt für Schritt, was am meisten Sinn macht.“