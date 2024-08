Roland Kaiser in Berlin: Fans baff – „Da fehlen einem schon fast die Worte“

Er ist eine Legende, der Meister des deutschen Schlagers: Roland Kaiser. Seit fünfzig Jahren bereits steht der 72-Jährige auf der Bühne. Verzaubert mit Songs wie „Santa Maria“, „Sieben Fässer Wein“ oder auch „Joana“ junge und ältere Fans. So auch bei seinem Konzert am Freitagabend (16. August 2024) auf der Berliner Waldbühne. Zwei Konzerte spielt Roland Kaiser hier.

Zweimal sind die 22.000 Tickets restlos ausverkauft. Es ist der Abschluss seiner Mega-Tournee zum 50-jährigen Bühnenjubiläum, die ihn zum ersten Mal überhaupt auch in Stadien führte. (Wie das Konzert im Kölner Rhein-Energie-Stadion lief, kannst du hier nachlesen). Es wurde ein unvergesslicher Abend.

Roland Kaiser rockt die Berliner Waldbühne

Der Kaiser: Nach seinem Kurzbesuch bei Madame Tussauds in Berlin, wo er seine eigene Wachsfigur einweihte, bestens gelaunt. Die Fans ebenfalls. Und so wurde es eine dreistündige Reise durch die Roland-Kaiser-Geschichte. Eine, die nicht nur seine Anhänger, sondern auch ihn verzauberte.

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ein großartiger erster Live-Abend in der Waldbühne Berlin ist gerade zu Ende gegangen! Danke! Für eure Begeisterung und unglaubliche Energie, mit der Ihr alle, die Ihr dabei gewesen seid, diesen Abend einzigartig gemacht habt“, schrieb der Sänger kurz nach seinem Konzert via Instagram. Und auch die Fans schienen noch immer baff, ob dem, was sie da mit ansehen durften.

„Du bist gigantisch. Mehr geht einfach nicht. Es war wundervoll. Da fehlen einem schon fast die Worte, so geil war es“, schrieb beispielsweise eine Anhängerin bei Facebook. Und eine weitere ergänzte: „Ein wundervoller Abend. Alle Lieder, die man sich gewünscht hat. Du bist unglaublich. Ich freue mich schon auf das 60iger Jubiläumskonzert.“ Während eine Dritte jubelte: „Es war wieder ein unglaublicher Abend. Tolle Band, supertolle Stimmung. Tolle Show Roland Kaiser, einfach faszinierend. Vielen Dank für einen unvergesslichen Abend.“