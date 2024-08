Roland Kaiser: Jetzt darf es endlich jeder sehen

Endlich ist es so weit. Jahrelang musste Roland Kaiser auf diese Ehre warten, jetzt wurde sie ihm zuteil. Und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Gleich zweimal gab sich der Schlagerstar die Ehre, um seine eigene Wachsfigur zu enthüllen.

Am 26. Juli zeigte er sich erstmals mit seinem Double in Dresden, nun gab es erneut Roland Kaiser hoch zwei zu Gesicht: bei Madame Tussauds in Berlin. Hier kann ihn nun auch jeder Fan endlich sehen und seinem Idol ganz nahe kommen.

Roland Kaiser: Hier kann ihn jeder sehen

Neben Michael Jackson, Taylor Swift und Peter Maffay steht in der Music Zone bei Madame Tussauds in Berlin seit dem 27. Juli 2024 auch er: Roland Kaiser. Seither kann wirklich jeder dem 70-Jährigen ganz nahe kommen, inklusive des Schlagerstars selbst! Und das sorgt für skurrile Bilder, denn beim Anblick vom doppelten Lottchen muss man schon ganz genau hinsehen.

Für die Enthüllung seiner Wachsfigur im Wachsfigurenkabinett in Berlin am 15. August 2024 ließ sich der Sänger und Entertainer erneut mit seinem Double ablichten. Und sofort als die Vorhänge fallen und beide Rolands zu sehen sind, wird klar: Die Figur ist wirklich bis ins kleinste Detail hervorragend gelungen und sieht seinem echten Pendant zum Verwechseln ähnlich.

Auch sie haben ihren Anteil an dem unfassbaren Ergebnis

Die Arbeit der Künstler, die circa ein Jahr dauerte und die zunächst mit einem ersten Sitting und dem Abmessen der Körpermaße begann, kann sich sehen lassen. Mitverantwortlich für das unfassbare Ergebnis war neben Roland Kaiser höchstpersönlich auch seine Familie.

Seine Liebsten waren während des gesamten Entstehungsprozesses der Wachsfigur involviert und halfen bei wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel der Frage nach dem Outfit, welches der unechte Roland Kaiser tragen soll. Ehefrau Silvia unterstütze zudem sogar das Team von Madame Tussauds, indem sie selbst Hand anlegte.

