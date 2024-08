Roland Kaiser: Kurz nach Kaisermania geht die Nachricht um

Für alle Fans von Schlager-Legende Roland Kaiser ist es DAS Highlight des Jahres: die Kaisermania in Dresden. An gleich mehreren Tagen tritt der 72-Jährige auf und sorgt mit Hits wie „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ oder „Ich glaub‘ es geht schon wieder los“ für Begeisterung bei seinen Fans.

Auch 2024 kamen die Anhänger von Roland Kaiser auf ihre Kosten. Insgesamt vier Konzerte gab der Schlagerstar am Dresdener Elbufer. Für diejenigen, die nicht live dabei sein konnten, gab es am Samstagabend (3. August) im Free-TV die Wiederholung. Doch konnte man damit bei den Zuschauern punkten?

Roland Kaiser: MDR zeigt Kaisermania

Roland Kaiser gilt als absoluter Quotengarant. Egal in welcher Show er auch auftritt, die Menschen schalten für ihn ein. So auch am Samstagabend (3. August) als eins seiner Kaisermania-Konzerte im MDR gezeigt wurde. Wie DWDL berichtet, konnte man mit der Übertragung erstklassige Werte erzielen.

Rund 1,24 Millionen Menschen haben sich an diesem Abend für die Kaisermania entschieden. Somit erreicht der MDR im Schnitt 6,2 Prozent Marktanteil, was den Sender am Ende des Tages auf Platz vier des Gesamtrankings bringt. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht für Roland Kaiser.

Roland Kaiser hat Grund zur Freude

Böse Zungen mögen vielleicht behaupten, dass der Hype um den 72-Jährige langsam aber sicher abklingt. Doch die Quote spricht da eine andere Sprache. Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, sahen 2024 mehr Zuschauer bei der Kaisermania-Übertragung zu als noch im Vorjahr. Zwar kam man damals auf knapp 1,8 Millionen Zuschauer, jedoch wurden dort die Anzahl vom MDR und SWR zusammengezählt.

Nun erreicht Roland Kaiser diese Quote auf nur einem Kanal. Ebenfalls beachtlich: Parallel wurde an diesem Abend wieder Olympia übertragen. Sich trotzdem so durchzusetzen, dürfte für Roland Kaiser ein großes Kompliment sein.