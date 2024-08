Kaisermania: Kurz nach Beginn des Roland-Kaiser-Konzerts haben Fans eine Bitte

Roland Kaiser gilt als DER Schlagerstar schlechthin – Hits wie „Santa Maria“, „Joana“ und „Dich zu lieben“ sind längst zu Klassikern geworden. Mit 72 Jahren steht der Sänger noch immer auf der Bühne und begeistert seine Fans. Nach ausverkauftem Kaisermania am Freitagabend geht es für ihn jetzt in die zweite Runde. Am Samstagabend (3. August) tritt er erneut vor Publikum auf. Der MDR überträgt die Performance sogar live. Doch gleich nach Auftakt des Konzerts fordern Fans eine Änderung ein.

Kaisermania: DAS Schlagererlebnis

Jedes Jahr im Sommer verwandelt sich das Elbufer in Dresden in eine riesige Open-Air-Bühne, wenn der Schlagerkönig Roland Kaiser zur Kaisermania ruft. Das Mega-Event hat Kultstatus erreicht und lockt tausende Fans an, die gemeinsam mit dem Ausnahmekünstler eine unvergessliche Schlagerparty zelebrieren.

Zu seinem 50. Bühnenjubiläum feiert der Musiker sicherlich eine der wichtigsten Live-Tourneen seines Lebens. Zum Auftakt bringt der Kaiser das Publikum mit seinem Hit „Gut, dass ihr da seid“ zum Beben. Doch während die Besucher vor Ort ausgiebig mitsingen, haben die Fans zu Hause nur eine Bitte.

Kaisermania: Zuschauer zu Hause sind enttäuscht

Denn der Sound der Live-Übertragung kommt aus den heimischen Lautsprechern scheinbar nur sehr leise an. „Wieder Kaisermania live im MDR jetzt. Der Gesang von Roland Kaiser geht etwas unter, sollte man noch korrigieren…“, merkt eine Userin auf „X“ an. Eine andere schließt sich der Meinung an. „Der Sound ist sehr leise?! Muss den TV richtig aufdrehen“, so eine weitere Reaktion.

Trotz kleiner technischer Schwierigkeiten bei der Übertragung bleibt die Kaisermania hoffentlich auch in den eigenen vier Wänden ein unvergessliches Erlebnis.

Für alle Fans, die noch nicht genug von der Schlagerlegende bekommen können, geht es nach dem Live-Konzert um 22.45 Uhr auf dem MDR weiter mit „Die 30 schönsten Hits von Roland Kaiser.“