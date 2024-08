ARD-Moderatorin trifft Roland Kaiser bei Dresden-Konzert – DAMIT hätte niemand gerechnet

Auch für ARD-Moderatorin und Promi-Expertin Susanne Klehn ist es etwas Besonderes, wenn sie den Kaiser persönlich trifft! Der „Brisant“-Star darf für den MDR live von der „Kaisermania“-Tour in Dresden berichten. Klehn posiert stolz mit Roland Kaiser auf einem Foto, das sie auf Instagram veröffentlichte.

Doch statt Freude über den Schlagerstar stellen Fans überraschenderweise etwas ganz anderes in den Fokus. In den Kommentaren häufen sich Aussagen über die Frisur der ARD-Moderatorin.

ARD-Moderatorin Susanne Klehn mit neuer Frisur

„Live-Berichterstattung für den MDR mit Roland Kaiser zur ‚Kaisermania 2024‘ – es ist jedes Jahr die allergrößte Freude für mich“, schreibt Susanne Klehn am Freitag (2. August) zu einer Bilderstrecke von ihr und Roland Kaiser auf Instagram. Mit strahlendem Lächeln posieren die beiden für die Kamera, wirken dabei wie ein eingespieltes Team.

Während Roland Kaiser gewohnt in dunklem Jackett auftritt, hat die ARD-Moderatorin ein legeres Outfit aus Streifen-T-Shirt und Jeans gewählt. Am meisten fällt jedoch die Frisur von Klehn ins Auge – die blonden Haare sind nämlich plötzlich ab!

ARD-Moderatorin Susanne Klehn plötzlich „jünger und sportlicher“

Was von der Moderatorin selbst nicht erwähnt wird, wird in den Kommentaren fleißig diskutiert. „Moment mal… seit wann hast du so kurze Haare? Sieht aber frisch und fresh aus“, schreibt jemand. „Sie sehen mit der neuen Frisur jünger und sportlicher aus“, „Die neue Frisur steht Ihnen sehr gut. Chic, chic“, „Oh, da war jemand beim Friseur. Sieht toll aus“, finden auch weitere Follower.

Tatsächlich sind das nur wenige der viele Komplimente, über die sich Susanne Klehn unter ihrem Instagram-Beitrag freuen darf. Dort bestätigt der ARD-Star auch, dass die Mähne seit drei Tagen ab sei. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Klehn kurze Haare trägt. Bereits 2015 zeigte sie sich mit einem kurzen Bob in der Öffentlichkeit.