RTL-Star Jenny Elvers will Politikerin werden – „Ich werde in die CDU eintreten“

Hierzulande kennt sie wohl jeder: RTL-Star Jenny Elvers ist bereits seit Jahren im Show-Business mit dabei. Es gibt kaum eine Sendung im deutschen Fernsehen, an der sie noch nicht teilgenommen hat.

Von „Let’s Dance“ über „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ bis hin zu „Kampf der Realitystars“ – die 52-Jährige ist ein wahres Reality-Urgestein. Doch nun scheint sich der RTL-Star neu orientieren zu wollen. Und das hat mal so gar nichts mit dem Show-Business zu tun.

RTL-Star Jenny Elvers teilt Zukunftspläne

Im TV hat Jenny Elvers bislang immer für feinste Unterhaltung gesorgt. Die Ex-Freundin von Marc Terenzi sorgte aber auch abseits des Geschäfts immer für Schlagzeilen. So auch jetzt, wo sie mit überraschenden Neuigkeiten um die Ecke kommt.

„Ich werde in die CDU eintreten. Ich möchte mich in der Lokalpolitik einbringen, denn meine Heimat, die Lüneburger Heide, liegt mehr sehr am Herzen“, erklärt Jenny Elvers gegenüber der „Bild“. Doch wie kommt diese unerwartete Wendung in ihrem Umfeld an? Die 52-Jährige findet deutliche Worte.

RTL-Star Jenny Elvers bekommt Gegenwind

In dem Interview erklärt der RTL-Star, dass er mit ganz schön viel Gegenwind zu kämpfen hat. Nicht alle sind so begeistert von ihrem Vorhaben, wie Jenny Elvers klarmacht: „Die Menschen sind hier alle dagegen, ich werde mich dagegen stark machen. Wenn man Kontakte hat und in der Öffentlichkeit steht, sollte man auch etwas tun und sich engagieren. Die richtigen Leute zu aktivieren, ist eine große Stärke von mir.“

Weiter heißt es: „Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will, die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan.“ Bleibt abzuwarten, ob ihr politisches Engagement Früchte tragen wird oder nicht.