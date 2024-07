„Wo die Liebe hinfällt“: RTL-Star Cosimo wird deutlich – „Sowas hat man noch nie gesehen“

In der Vox-Sendung „Wo die Liebe hinfällt“ werden Protagonisten begleitet, die eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zu erzählen haben. Am Freitagabend (26. Juli) bekommen die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen bei Dschungelcamp-Star Cosimo Citiolo und seiner Freundin Nathalie Gaus. Dabei verrät der 42-Jährige, dass er eine ganz andere Seite von sich zeigen will, die so noch keiner gesehen hat.

„Wo die Liebe hinfällt“: Vox-Kameras begleiten Ex-Dschungelcamper

Viele TV-Zuschauer werden sich noch gut an Cosimo Citiolo erinnern können. 2023 sorgte der gebürtige Stuttgarter im Dschungelcamp für legendäre Momente. Und auch in anderen Reality-TV-Formaten war er bereits zu sehen. Das ein oder andere Mal begleitete seine Freundin Nathalie Gaus ihn bei den Dreharbeiten.

+++ Vox: Jack White wird mit 83 Jahren Vater – „Ältester, lebender Doppel-Papa der Welt“ +++

Nun ist das Paar gemeinsam in der Vox-Sendung „Wo die Liebe hinfällt“ zu sehen. Die beiden zeigen den Zuschauern unter anderem, wo sie wohnen. Wer jetzt denkt, dass die Reality-Stars in einer großen Villa mit Pool und Garten wohnen und im Luxus schwelgen, der irrt sich gewaltig.

„Wo die Liebe hinfällt“: Cosimo macht deutliche Ansage

Cosimo Citiolo und seiner Freundin Nathalie Gaus wohnen zur Überraschung einiger Zuschauer in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung in einem Kölner Hochhaus. Schon als der 42-Jährige die Tür öffnet und das Kamerateam hereinlässt, merkt man, dass es bei dem Paar recht eng ist. Doch das schweißt die beiden nur noch mehr zusammen.

+++ Vox-Show: „DSDS“-Star macht Beziehungsgeständnis – „Habe meine Frau ungerecht behandelt“ +++

„Was uns ausmacht, ist, dass wir zusammenhalten. Wir sind tagtäglich zusammen, wir sind Eins“, beschreibt der ehemalige DSDS-Kandidat die Beziehung mit seiner Liebsten. „Es wird Momente geben, die man noch nie gesehen hat von mir“, kündigt Cosimo daraufhin an. Es soll emotional und gefühlvoll werden, verspricht er.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Vox zeigt die Folge von „Wo die Liebe hinfällt“ nach TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek bei RTL+.