Ex-RTL-Moderatorin in Griechenland – SO hat man sie noch nie gesehen

Die frühere RTL-Moderatorin Jana Azizi (36) ist vielen TV-Zuschauern ein Begriff. Ob bei Sportnachrichten oder aktuellen Ereignissen – sie hielt das Publikum stets auf dem Laufenden.

Auf Instagram hat sich die 36-Jährige eine treue und große Fangemeinde aufgebaut. Dort teilt sie regelmäßig Momentaufnahmen aus ihrem beruflichen und privaten Alltag: beim Workout im Gym, auf Presseevents oder beim Entspannen im Urlaub. Im sonnigen Griechenland gönnt sich die Journalistin aktuell einen erholsamen Urlaub. Doch einfach nur relaxen? Von wegen! Sie überrascht mit etwas ganz anderem…

Ex-RTL-Moderatorin fordert zum Umdenken auf

Jana Azizi denkt nicht nur an sich und ihre wunderschöne Zeit am Meer, sondern an viel mehr. Mit den Worten „Ich liebe das Meer. Du auch? Dann kommen jetzt drei Dinge, die du ab heute tun kannst, um das Meer vor Plastik zu schützen“ beginnt sie ihren aktuellen Instagram-Beitrag.

++ Auch für dich interessant: RTL kündigt mehrere TV-Hammer an – doch einer fehlt ++

Und fügt deutlich hinzu: „Schluss mit Einwegflaschen! Nimm deine eigene mit! Hebe bei jedem Strandbesuch doch einfach mal drei Teile Müll auf. Klingt nach einer kleinen Sache, hat aber einen großen Effekt. Sag nein zur Plastiktüte. Ein Stoffbeutel in deiner Tasche rettet mehr Meerestiere als du denkst.“

Doch die 36-Jährige redet nicht nur, sie handelt auch: Am Strand von Methana in Griechenland sammelt sie mit einem Müllbeutel den Abfall von Schiffen und Touristen auf. Bei ihrem Strandspaziergang füllt die frühere RTL-Moderatorin einen ganzen Sack mit Abfall.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre Worte hinterlassen Eindruck

Wer regelmäßig Zeit am Meer verbringt, weiß, wie wichtig ihr deutlicher Appell und ihre spontane Aktion sind. Schlussendlich wäre da aber besonders ein Fakt von ihr, der aufhorchen lässt. So nimmt jeder von uns nach ihr wöchentlich fast die Menge einer Kreditkarte an Mikroplastik auf.

Ihre Botschaft trifft daher den Nerv der Zeit. Klar ist: Unsere Ozeane versinken im Plastikmüll und bedrohen das Leben unzähliger Meeresbewohner. Das geht auch an ihren Fans nicht spurlos vorbei. „Hübsch und tut auch noch etwas für die Umwelt“, stellt eine Anhängerin fest. Ein weiterer User feiert sie die ehemalige RTL-Moderatorin für ihren Einsatz. „Sehr gut Jana!“, kommentiert er. Und ein männlicher User fügt deutlich hinzu: „Umweltschutz ist Heimatschutz.“