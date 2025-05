Prinz William: Es wird offiziell – nur noch ein paar Wochen

Die Royals machen Wales unsicher! Am Donnerstag reisten Kate Middleton und Prinz William in den Südwesten von Großbritannien, um dort an der offiziellen Taufe des Kriegsschiffs HMS Glasgow teilzunehmen.

Kate flog laut Medienberichten mit einem Privatjet nach Wales, ihr Mann Prinz William war bereits vor Ort, um sie in Empfang zu nehmen, da er zuvor schon ein Gemeindezentrum in Edinburgh besucht hatte. Das Paar saß also nicht zusammen im Privatflieger.

In nur wenigen Wochen wird genau das Kates und Williams ältesten Sohn Prinz George verpflichtend bevorstehen, denn dann darf er nicht mehr mit seinem Vater zusammen ein Flugzeug besteigen. Warum nicht?

Prinz William: Es wird offiziell – Prinz George wird nicht happy sein

Am 22. Juli wird Prinz George schon zwölf Jahre alt. Und das ist genau das Alter, was bei den Royals strikte Reiseregeln hervorruft.

George ist der zweite in der Thronfolge beim britischen Königshaus und so langsam, aber sicher muss sich der kleine Prinz an den Gedanken gewöhnen und darauf vorbereitet werden, irgendwann einmal König zu sein. Genau wie sein Großvater König Charles III. – und in Zukunft auch sein Vater Prinz William.

Laut dem britischen „Mirror“ soll mit der Flugregel ab zwölf Jahren die Thronfolge sichergestellt sein. Sollten Prinz William und sein Sohn gemeinsam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen, könnte das die Zukunft der Monarchie gefährden. Und so wird George ab seinem Geburtstag am 22. Juli wohl andere Reisebegleiter als seinen Vater haben, wenn überhaupt einen.

Prinz William und Prinz George beim Verlassen eines Fliegers. Bald ist das nicht mehr erlaubt. Foto: IMAGO/Berlinfoto

Auch Prinz William ist mehr als genug mit dieser Hof-Regel vertraut. Auch er hat seit seinem zwölften Lebensjahr kein Flugzeug mehr gemeinsam mit Charles bestiegen. Wie in der Sendung „A Right Royal Podcast“ des „Hello“-Magazins berichtet wurde, musste William ab zwölf mit einem Flugzeug vom Militärflugplatz Northolt starten, während der Rest seiner Familie stets in einem anderen Flieger saß.

Wird auch Prinz George den besagten Flughafen bald schon allein für Abflüge nutzen müssen? Oder wird zumindest seine Mutter Kate Middleton mit ihm gemeinsam eine Maschine besteigen? Das wird sich bald schon zeigen!

Royals: Reise-Regel auch für Frauen

Die Royals haben sogar noch eine weitere Reiseregel, die für weibliche Mitglieder des Königshauses gilt. Sie müssen auf Reisen stets ein schwarzes Kleid im Koffer dabeihaben. Queen Elizabeth II. machte zu Lebzeiten allerdings einen Fehler, was das betraf.

Als ihr Vater, der damalige König George VI., im Jahr 1952 verstarb, befand sich seine Tochter gerade in Kenia und hatte kein solches Kleid dabei. Laut „Mirror“ musste die Thronfolgerin bei der Rückreise am Londoner Flughafen damals noch auf ein schwarzes Kleid warten, das ihr noch schnell zum Flieger gebracht wurde, um sich darin noch vor dem Verlassen des Flugzeuges umziehen zu können.