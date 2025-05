Tragödie um Daniel Williams (†39)! Star-Drummer stirbt bei Flugzeugabsturz

Schock-Nachrichten aus den USA! Der Musiker Daniel Williams ist am Donnerstagmorgen (22. Mai) bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Der Drummer war ehemaliges Mitglied der US-Metalcore-Band „The Devil Wears Prada“.

Kurz vor seinem Tod meldete sich Williams noch ausgelassen über Instagram.

Daniel Williams und fünf weitere Menschen sterben bei Absturz

Das Unglück ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr Ortszeit in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Daniel Williams und fünf weitere Personen waren an Bord einer Cessna 550 unterwegs, als der Privatjet abstürzte.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Flieger mitten in einem Wohngebiet in eine Oberleitung gekracht sein, nachdem er in dichten Nebel geraten war. Bei dem Absturz traf das Flugzeug mehrere Autos und Häuser, die in Flammen aufgingen oder explodierten. Laut der Polizei von San Diego mussten rund 100 Anwohner evakuiert werden, mehrere Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus. Alle sechs Insassen der Maschine starben, darunter eben Daniel Williams und der ehemalige Sum41-Manager Dave Shapiro.

Daniel Williams: Ex-Band nimmt Abschied

Williams ehemalige Band „The Devil Wears Prada“, bei der er von 2005 bis 2016 als Schlagzeuger fungierte, nahm auf Instagram Abschied. „Keine Worte. Wir verdanken dir alles. Wir lieben dich für immer“, heißt es zu mehreren Fotos des 39-Jährigen.

Williams selbst hatte den Flug mit dem Privatjet vor dem Absturz auf seinem eigenen Instagram-Account festgehalten. Zu einem Foto aus dem Cockpit hatte er geschrieben: „Ich bin jetzt der (Co-)Pilot.“ Williams‘ Vater erklärt gegenüber dem US-Portal „TMZ“, dass es sich dabei um einen Scherz gehandelt habe – sein Sohn besaß keinen Pilotenschein.

Warum es der Cessna 550 nicht gelang, aus dem Nebel zu fliegen, und wie genau es zu dem tragischen Absturz kommen konnte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen durch die Verkehrsbehörde „National Transportation Safety Board“.