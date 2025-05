Trauer um Michael Sumler – „Chicago Mike“ stirbt bei Horror-Crash

Die Musik-Welt steht unter Schock! Michael Sumler (†71), bekannt als „Chicago Mike“, ist tot. Der langjährige Kult-Star von „Kool & the Gang“ verunglückte bei einem schrecklichen Autounfall in den USA. Fans weltweit trauern um den beliebten Musiker.

Der Unfall ereignete sich bereits vergangenen Samstag (24. Mai) in der Nacht auf dem Veterans Memorial Highway in Cobb County, Georgia. Sumler soll, so berichten lokale Medien, frontal in ein anderes Fahrzeug gerast sein. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Er verstarb noch am Unfallort. Die genauen Umstände? Noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Fans in Trauer um Michael Sumler alias „Chicago Mike“

Ein Statement der Band bestätigt den tragischen Verlust. „Wir sind sehr traurig über den Tod unseres langjährigen Garderobiers Mike Sumler. Mike arbeitete von 2004 bis 2015 an der Seite von Kool & the Gang und sorgte dafür, dass die Jungs jeden Abend auf der Bühne gut aussahen“, teilt „Kool & the Gang“ laut „People“ mit.

Von 2004 bis 2015 sorgte Sumler also dafür, dass die Band auf der Bühne glänzte – nicht nur modisch. Er war auch als Stimmungsmacher ein echtes Highlight. Seine Energie und Tanzschritte waren legendär! Doch Mike war mehr als nur ein Garderobier. Er lebte für die Musik. Regelmäßig stand er mit den Jungs auf der Bühne, brachte das Publikum zum Toben. Und auch hinter den Kulissen war er aktiv, half zuletzt bei der Eventorganisation.

Die Band ist tief betroffen: „Jeder hier bei Kool & the Gang hat gute Erinnerungen an Mike und wird ihn vermissen. Möge er in Frieden ruhen“, so die herzzerreißende Botschaft der Musiker. Wie es zu dem Crash kam? Noch ein Rätsel. Ob der andere Fahrer verletzt wurde, bleibt vorerst unklar. Die Behörden schweigen bisher.