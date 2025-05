Prinz William hat neuen königlichen Titel – Harry wird ihn nie bekommen

Prinz William (42) hat wieder mal Grund zur Freude! Der Prinz von Wales wurde nämlich von Papa Charles (76) mit einem neuen königlichen Titel geehrt. Bei der Zeremonie in der Westminster Abbey erhielt William den prestigeträchtigen Titel des Großmeisters des Order of the Bath. Ein Titel, den sein Bruder Harry (40) wohl nie in den Händen halten wird.

Gemeinsam mit König Charles III. nahm William am Freitag (16. Mai) an der feierlichen Zeremonie teil. Die beiden schlossen sich der beeindruckenden Prozession der Offiziere und Ritter an. Ein wahrhaft königlicher Anblick!

Prinz William: Harry geht leer aus!

Die Zeremonie hat Tradition! Alle vier Jahre findet der Gottesdienst statt, und der Souverän ist traditionell bei jedem zweiten dabei. König Charles war zuletzt 2022 als Prinz von Wales anwesend. Der Großmeister-Titel, den er 1975 von Königin Elisabeth II. erhalten hatte, ging nun an William über.

Interessant: Weder Königin Camilla (77) noch Prinzessin Kate (43) waren bei der heutigen Zeremonie anwesend. Ein reiner Männerclub? Vielleicht! Es ist das erste Mal seit dem VE Day Anfang des Monats, dass Royals-Fans König Charles und Prinz William zusammen sehen. Dabei scheinen die beiden eine solide Front zu bilden, besonders nach Prinz Harrys brisantem BBC-Interview am 2. Mai.

Zwischen Harry und seinem Vater Charles sowie Bruder William scheint das Verhältnis weiterhin belastet zu sein.