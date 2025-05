Prinz William: Insider packt aus – Beziehung ist am Ende

Es war wieder einmal ein Interview, das in die Annalen der jüngeren royalen Geschichte eingehen wird. Gegenüber der BBC sprach Prinz Harry über seine Familie, seine Sicherheit, sein Leben in den USA. Das Interview folgte auf die Klatsche vor einem Berufungsgericht in Santa Barbara, vor dem Harry den Prozess über die Sicherheitsvorkehrungen für ihn und seine Familie verloren hatte.

Prinz Harry prangerte an, dass sein Vater, König Charles, nicht mehr mit ihm sprechen wolle. Harry inszenierte sich als besorgter Sohn, der nicht mehr wisse, wie viel Zeit seinem Vater noch bleibe. Und es ging auch um Prinz William.

Prinz Harrys Interview geht voll daneben – Beziehung zu Prinz William dahin

Harry erklärte, dass er seine Familie nicht mehr nach Großbritannien zurückbringen werde, es gebe so viele Meinungsverschiedenheiten mit seiner Familie, die mutmaßlich nie wieder verziehen werden könnten.

Ein Insider spricht nun gegenüber der „Daily Mail“. Er behauptet, dass das Vertrauen der königlichen Familie ihn Prinz Harry komplett zerstört sei. „Es gibt null Vertrauen“, so der Insider, „die Familie ist der Meinung, dass private Gespräche mit Harry nicht möglich sind.“

Prinz William wird nicht verzeihen

Weiter behauptet er, dass, selbst wenn Charles die Beziehung zu Harry wieder aufleben lassen würde, dies nicht für Prinz William gelten würde. Dieser habe alle Hoffnung aufgegeben, die Beziehung zu seinem Bruder wieder kitten zu können.

Für Prinz Harry jedoch habe das Interview seinen Tribut gefordert, wie eine weitere Quelle gegenüber der „Hello“ behauptet: „Er sieht überall Dinge, er streitet sich mit jedem und das ist ermüdend.“

Und auch ein PR-Berater kann nicht ganz nachvollziehen, wer Harry zu dem Interview geraten hätte. Demnach habe Harry genau drei Fehler gemacht, so David Yelland in der „Birmingham Mail“. Er sei „hitzig“ und „wütend“ gewesen, sei „nicht vorbereitet gewesen, weil er dachte, er würde den Fall gewinnen“. Dazu sei der Satz, dass er nicht wisse, wie lange seinem Vater noch bleibe, ein Fehler gewesen.