Schalke 04 von Aufsteiger ausgestochen: S04 geht im Transfer-Poker leer aus

In wenigen Wochen öffnet das Sommer-Transferfenster. Schon jetzt kann der FC Schalke 04 Spieler verpflichten, die dann zur Sommer-Vorbereitung dazustoßen werden. Es wird ein XXL-Umbruch bei den Knappen erwartet.

Dass nicht jeder Wunschtransfer aufgehen kann, sollte auch dem FC Schalke 04 klar sein. Jetzt müssen sich die Verantwortlichen in einem Poker um einen Torjäger geschlagen geben. Er wechselt ausgerechnet zum HSV.

Schalke 04 verliert Transferpoker

Zuletzt wurde bekannt, dass der FC Schalke 04 Interesse an Torjäger Youssef El Kachati hat. Der 25-Jährige ist derzeit noch beim Zweitligisten Telstar unter Vertrag. Der Kontrakt läuft aber in wenigen Wochen aus. Der Angreifer ist heiß begehrt. Warum? Das zeigen seine Zahlen.

In der laufenden Saison kommt er auf 22 Saisontore in 42 Pflichtspielen. El Kachati hat einen großen Anteil, dass Telstar weiterhin vom Aufstieg in die erste niederländische Liga träumen darf. Aktuell befindet sich der Zweitligist in den Playoffs.

Neben Schalke sollen sich auch Hannover 96 und PEC Zwolle intensiv mit ihm beschäftigen. Den Zuschlag bekommt aber wohl ein Bundesliga-Aufsteiger. Das verrät Austria Wiens Sportvorstand Jürgen Werner im Podcast „DAB – Der Audiobeweis.“ Die Wiener waren auch an El Kachati interessiert.

Transferflirt zieht es wohl zum HSV

Werner spricht über einen Spieler, den sie nicht bekommen haben und dann über El Kachati: „Beim zweiten Spieler hat uns der Hamburger SV ausgestochen, obwohl wir sehr früh dran waren. Wenn es aufs Geld ankommt, müssen wir weiter die kleineren Brötchen backen.“ Der Marokkaner wird also nicht zum FC Schalke 04 wechseln, sondern zu den Hanseaten.

Offiziell wurde von den Teams aber noch nichts kommuniziert. Gut möglich, dass El Kachati und der Aufsteiger die Playoffs von Telstar abwarten. Bei einem Aufstieg oder Ausscheiden dürfte dann der Wechsel des Top-Torjägers verkündet werden. Ob er sich tatsächlich für den Hamburger SV entschieden hat?

Sollte das der Fall sein, müsste sich Schalke um einen anderen Stürmer bemühen. Es ist davon auszugehen, dass Moussa Sylla die Königsblauen in diesem Sommer verlassen wird. Dann muss definitiv ein Ersatz her.