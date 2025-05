Formel 1: Ferrari macht es offiziell! Jetzt kann es jeder sehen

Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Für Ferrari läuft das Formel-1-Jahr bislang mehr als nur enttäuschend. Charles Leclerc und Superstar Lewis Hamilton fahren oft Red Bull, McLaren und Mercedes nur hinterher. In ganz seltenen Fällen konnten die beiden Piloten gute Ergebnisse holen.

Ob es besser wird? Das nächste Rennen wird jedenfalls besonders für Charles Leclerc. Denn die Formel 1 gastiert in Monaco. Für dieses spezielle Rennen hat Ferrari eine besondere Ankündigung gemacht. Einige Tage vor dem Wochenende macht es die Scuderia offiziell.

Formel 1: Ferrari macht es vor dem Monaco-GP offiziell

In der Formel 1 ist es mittlerweile zur Gewohnheit geworden, dass die Teams vor besonderen oder wichtigen Rennen die Lackierungen der Autos oder der Rennanzüge ändern. So ist es beispielsweise beim Miami-GP gewesen. Zahlreiche Rennställe hatten die Farbe der Boliden geändert.

Dazu zählte auch Ferrari. Die Scuderia wird jetzt aber auch zum Monaco-GP mit einem besonderen Rennanzug an den Start gehen. In den sozialen Netzwerken zeigt das Formel-1-Team Leclerc in einem komplett weißen Anzug mit blauen Akzenten. Es ist auch eine Hommage an den Sponsor HP. In Miami war der Anzug der beiden Stars komplett in Blau.

Es ist noch nicht bekannt, ob auch Hamilton in diesem Anzug fahren wird. Allerdings ist es davon auszugehen, dass beide Fahrer mit den neuen Farben auftreten werden. Auch ist es unklar, ob die Autos der beiden Piloten ebenfalls einen neuen Anstrich für das Rennen bekommen.

Scuderia oft chancenlos

In Monaco werden viele Augen nicht nur aufgrund des neuen Rennanzugs auf Ferrari und Leclerc gerichtet sein. Der Formel-1-Star konnte im vergangenen Jahr in seiner Heimat endlich einen langjährigen Fluch brechen und den Sieg auf der historischen Strecke holen. Es war ein emotionaler Moment für den Monegassen, den er sicherlich nicht vergessen wird.

Dass er nun in diesem Jahr den Sieg wiederholen kann, ist zu bezweifeln. Ferrari ist längst nicht so schnell wie Red Bull, McLaren oder Mercedes. Mittlerweile ist sogar Williams richtig stark unterwegs. Doch bei einem Stadtrennen kann alles passieren. Wichtig wird es am Samstag (24. Mai) sein, wie sich die Piloten im Qualifying anstellen. Es ist schließlich bekannt, dass es in Monaco schwierig ist, während des Rennens zu überholen.