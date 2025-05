RTL kündigt mehrere TV-Hammer an – doch einer fehlt

Das Sommerprogramm steht! Im Juni wird es bei RTL einige TV-Highlights geben. Am Mittwoch (21.05.) hat der Kölner Sender es öffentlich gemacht und die Formate für den kommenden Sommermonat bekanntgegeben.

Doch eine Sache fällt auf: Einige RTL-Zuschauer müssen sich offenbar noch gedulden, bis ein beliebtes Format zurückkehrt.

RTL kündigt einige Hammer an

Es wird eine ganze Reihe an Sendungen gezeigt, auf die sich eingefleischte TV-Fans im Juni freuen können. So startet am 15. Juni ein neues Sonntagsformat, in dem es um Tiere geht. „Geheime Tiergeburten“ feiert Mitte des Monats um 15.45 Uhr Premiere. Darin werden laut dem Branchendienst „DWDL“ die Geburten diverser Tiere in verschiedenen Zoos gezeigt, die von Spezialkameras begleitet werden.

Einen Tag später, am 16. Juni, wird Inka Bause wieder international kuppeln, was das Zeug hält. Das Spin-off-Format „Bauer sucht Frau International“ geht montags und dienstags um jeweils 20.15 Uhr in die neue Runde. Auch am 18. Juni geht es bei RTL wieder auf Partnersuche – ganz ohne Inka Bause, dafür aber mit zwei sexy Junggesellen. „Die Bachelors“ melden sich im Single-Doppelpack zurück!

Am 22. Juni um 19.05 Uhr folgt die neue Staffel von „Die Versicherungsdetektive“. Neben Patrick Hufen und Nadine Schlömer wird es dann allerdings ein neues Gesicht geben. Anstatt Timo Heitmann ist bei den neuen Folgen Oliver Ramsperger mit dabei und beschäftigt sich mit seinen Kollegen rund um das Thema Versicherungsbetrug und kuriose Schäden, die bei Versicherungen angegeben werden.

Diese RTL-Zuschauer müssen sich noch gedulden

Doch vor allem diese Zuschauer müssen sich noch ein wenig in Geduld üben. Obwohl der Name es für den Sommer ankündigen müsste, wird es im Juni offenbar noch keine neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geben. Zumindest hat RTL sich bislang noch nicht dazu geäußert. 2024 startete der Sender die neue Staffel im September, rief damit allerdings ein paar Kritiker auf den Plan, die das Reality-Format getreu dem Namen auch im Sommer erwartet hätten anstatt im Herbst.

Auf Nachfrage dieser Redaktion antwortete RTL nun zum Start für 2025: „RTL zeigt die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ im Spätsommer 2025. Den genauen Ausstrahlungsstart kommunizieren wir wie gewohnt rechtzeitig über unsere Plattformen.“

Auch in den vergangenen fünf Jahren zeigte der Sender das Format, das in Bocholt (NRW) gedreht wird, stets im Herbst. Die vier Jahre davor machte RTL dem Titel immerhin alle Ehre und strahlte die Folgen jeweils im Juli und August aus.